ETV Bharat / state

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇ ଅପବ୍ୟବହାର, ସତର୍କ କଲେ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ

ଫେକ୍ ଏସ୍କର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପରେ ଅନଲାଇନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ? ସତର୍କ କଲେ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଠୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

ESCORT SERVICE RACKET ODISHA
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇ ଅପବ୍ୟବହାର, ସତର୍କ କଲେ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 15, 2026 at 6:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଫେକ୍ ଏସ୍କର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଧରିବା ପରେ ଅଧିକ ଗୁମର ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି । ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମେତ ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ତମାଣ୍ଡୋ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ କରୁଛି । ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏଭଳି ଏକାଧିକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଫସାଉଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇ ଅପବ୍ୟବହାର, ସତର୍କ କଲେ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

ଏସ୍କର୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଗୋପନୀୟତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି । ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ? ତେବେ ମହିଳାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେମିତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିପାରିବେ ସେନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ସତର୍କ କଲେ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ:

ଏନେଇ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଠୀ ସତର୍କ କରିବା ସହ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ବିଭିନ୍ନ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲିଙ୍ଗିରାଜଙ୍କ କହିବା କଥା,"ଏଭଳି ଏସ୍କର୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଚିନ୍ତାଜନକ । ଏଭଳି ଘଟଣା ହେଉଛି କଣ ପାଇଁ ? ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି; ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରହିଲେ, ସେ ତାହାର ସେଟିଙ୍ଗ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିରଖିବା ଉଚିତ୍ । କେଉଁ ଫଟୋ କେତେ ଜଣ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ? ତାହା ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ? ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରୋଫାଇଲରେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଏ ଡାଉନଲୋଡ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ? ଏହାସହ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫଟୋ ଦେଉଛନ୍ତି, କେବେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫଟୋ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଯେତେ ଆପଣ ସତର୍କତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେତେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ରହିବେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୌଣସି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁ ଡାଟା 'ଓପନ ଟୁ ଦି ୱାର୍ଲଡ'। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ କିଏ ଦେଖିପାରିବେ ଉକ୍ତ ସେଟିଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାହାସହ ସେଟିଙ୍ଗର ପ୍ରାଇଭେସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ।"

Two Factor Authentication ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି, ଆପଣ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଯାହା ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି । ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଲିକାରେ ନଥିବା ଲୋକ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହାଫଳରେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ବୋଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇ ଠକୁଥିଲେ, ନକଲି ଏସ୍କର୍ଟ ସର୍ଭିସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BHUBANESWAR FAKE ESCORT SERVICE
ESCORT SERVICE RACKET ODISHA
SOCIAL MEDIA PRIVACY TIPS
ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଠୀ
SOCIAL MEDIA PRIVACY TIPS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.