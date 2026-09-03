ETV Bharat / state

ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଟିମର ଚଢ଼ଉ; ୭ ଗିରଫ, ଥାର୍ ସମେତ ୭ ଗାଡ଼ି ଜବତ

ବାଲିଅନ୍ତା ସୁଆଁଳ ଗାଁର ଏକ କୋଠା ଉପରେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉକରି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଥିଲା । ବନ୍ଧୁକ ସହ ସାଢ଼େ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Bhubaneswar excise team raids domestic liquor trade; 7 arrested, 7 vehicles including Thar seized
ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଟିମର ଚଢ଼ଉ; ୭ ଗିରଫ, ଥାର୍ ସମେତ ୭ ଗାଡ଼ି ଜବତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 3, 2026 at 4:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhubaneswar excise team raid, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଆଁଳ ଗାଁରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ୫ ହଜାର ୨୦୦ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ୭ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଟିମର ଚଢ଼ଉ; ୭ ଗିରଫ, ଥାର୍ ସମେତ ୭ ଗାଡ଼ି ଜବତ (ETV Bharat Odisha)


ଜବତ ମଦର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ। ଏଥିସହ ସେଠାରୁ ୪ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ- ଥାର୍, ସ୍କର୍ପିଓ, ୱାଗନର, ହୁନ୍ଦାଇ ଆଇ୧୦, ୩ଟି ବାଇକ, ବନ୍ଧୁକ ଓ ୪ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ସେଠାରୁ ନଗଦ ୬ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଶନ କୁମାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ବନ୍ଧୁକ ସହ ମିଳିଲା ୬.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ବନ୍ଧୁକ ସହ ମିଳିଲା ୬.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ବନ୍ଧୁକ ସହ ମିଳିଲା ୬.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ବନ୍ଧୁକ ସହ ମିଳିଲା ୬.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଡିଏସପି ରାଜଶେଖର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଶୀ ମଦ ଆଣୁଥିଲେ । ଟ୍ରକ ଜରିଆରେ ମଦ ଆଣିବା ପରେ ଏଠାରୁ ଉକ୍ତ ମଦକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋତଲରେ ପୁରାଉଥିଲେ । ଏଥିସହ ପାଉଚରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରୁଥିଲେ । ଏହାପରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଏହି କାରବାର ନେଇ ଆମେ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲୁ । ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଲିଙ୍କରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ । ତେବେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିଲେ," ବୋଲି ଡିଏସପି ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଳାଶୁଣିରେ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା; ୩ କାର ୨ ବାଇକ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର୍, ୫ ଗୁରୁତର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପ୍ରମାଣ ନ ପାଇ ମାମଲା ଖାରଜ କଲେ କୋର୍ଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BHUBANESWAR EXCISE RAID
COUNTRY LIQUOR TRADE
ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଟିମର ଚଢ଼ଉ
BHUBANESWAR EXCISE TEAM RAID

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.