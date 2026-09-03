ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଟିମର ଚଢ଼ଉ; ୭ ଗିରଫ, ଥାର୍ ସମେତ ୭ ଗାଡ଼ି ଜବତ
ବାଲିଅନ୍ତା ସୁଆଁଳ ଗାଁର ଏକ କୋଠା ଉପରେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉକରି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଥିଲା । ବନ୍ଧୁକ ସହ ସାଢ଼େ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 3, 2026 at 4:19 PM IST
Bhubaneswar excise team raid, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଆଁଳ ଗାଁରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ୫ ହଜାର ୨୦୦ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ୭ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଜବତ ମଦର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ। ଏଥିସହ ସେଠାରୁ ୪ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ- ଥାର୍, ସ୍କର୍ପିଓ, ୱାଗନର, ହୁନ୍ଦାଇ ଆଇ୧୦, ୩ଟି ବାଇକ, ବନ୍ଧୁକ ଓ ୪ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ସେଠାରୁ ନଗଦ ୬ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଶନ କୁମାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପ୍ରମାଣ ନ ପାଇ ମାମଲା ଖାରଜ କଲେ କୋର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର