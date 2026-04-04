ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ୨ ରେଞ୍ଜ୍ ଓ ୫ ଥାନା; ହାଜତରେ ନାହିଁ ଜାଗା, ଜବତ ଗାଡିରେ ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଲତା !
ସମସ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟିଏ ହାଜତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି, ନାହିଁ ମାଲଖାନା, ଅଳିଆଗଦାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଜବତ ଗାଡି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : April 4, 2026 at 5:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବାକୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ଚୋରା ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ, ବ୍ରାଉନସୁଗର ଆଦି ଘଟଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୨ ଅବକାରୀ ରେଞ୍ଜ୍ ଓ ୫ଟି ଅବକାରୀ ଥାନା । ସହରର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅବକାରୀ ଥାନା ଓ ରେଞ୍ଜ୍ ଅଫିସ ଚାଲିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳ୍ପନାସ୍ଥିତ ଶବର ସାହିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଥାନା ୧, ୨, ୩ ଓ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ୟୁନିଟ ଥାନା ରହିଛି । ରେଞ୍ଜ୍ ଓ ଥାନାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉନାହିଁ । ଫଳରେ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ମଣ୍ଡଳ-୧ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ରେଞ୍ଜ୍ ୨, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଡେଲ ଅବକାରୀ ଥାନା-୧ ଓ ଥାନା-୩ ଚାଲୁଛି । ଏହି ୨ ମହଲା କୋଠାରେ ଦୁଇଟି ହାଜତ ଗୃହ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏକୁ ମାଲଖାନା କରିଦିଆଯାଇଛି ।
ତେବେ ସବୁ ଥାନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହାଜତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଶିଡି ଉପରେ ଓ ଅଫିସ ପରିସରରେ ଏଣେତେଣେ ବସୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ମାଲଖାନା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଜବତ ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ ଆଦିକୁ ଅଫିସ ପରିସରରେ ରଖାଯାଉଛି । ଏପରିକି ଓଆଇସିଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଜବତ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଉଛି ।
ଅଫିସ ପରିସରରେ ଜବତ ଗାଡିର ଆବର୍ଜନା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହାନୀ:
ଅବକାରୀ ଥାନା ଓ ରେଞ୍ଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଭାଙ୍ଗ, ବ୍ରାଉନସୁଗର ଆଦି ମାମଲାରେ ଦୁଇଚକିଆ, ୩ ଚକିଆ, ୪ଚକିଆ ଯାନକୁ ଜବତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଅଣାଯାଉଛି । ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲାମ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଜବତ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ, ଗାଡି ଉପରେ ଗାଡି ଗଦା ହେଉଛି । ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଅଳିଆ ଗଦା ଭାବେ ପଡ଼ିରହି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଅସୁନ୍ଦର କରୁଛି । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜବତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ଥାନାକୁ ଆସୁଥିବା ସାଧାରଣଲୋକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନାହିଁ ।
ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି:
ସେହିପରି ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଲାଗି ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦେଢ଼ବର୍ଷ ହେବ ନବନିର୍ମିତ ୩ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ କୋଠାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହୋଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଜବତ ଚାରି ଚକିଆ ଓ ୩ ଚକିଆ ଜବତ ଗାଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି । ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି:
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବାଶିଷ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, "ଥାନାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । କଳ୍ପନା ଶବର ସାହିରେ କେବଳ ରେଞ୍ଜ୍-୧ ରହିବ । ରେଞ୍ଜ୍-୨ ଓ ୫ଟି ଥାନା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିବ । ଅବକାରୀ ଥାନା-୨ ଓ ରେଞ୍ଜ୍-୨ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ପାଇଁ ବାଲିଅନ୍ତା ଧବଳାହର ମୌଜା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଆମ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଦିଆଯାଇଛି । ଅର୍ଥ ଆସିଲେ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"
ସେହିପରି ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ଥାନା-୩ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ ଥାନା ମୈତ୍ରୀବିହାର ଅଞ୍ଚଳକୁ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ମଡେଲ ଷ୍ଟେସନ-୧ ପାଇଁ ଏକ ଜାଗା ଦେବାକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଏଯାଏଁ ଜାଗା ଦେଇନାହିଁ । ଏନେଇ ବିଭାଗରେ ବିଚାରଧୀନ ଅଛି । ପ୍ରତିମାସରେ ଜବତ ଗାଡିକୁ ନିଲାମ କରାଯାଉଛି । ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ ସହରରେ କ୍ରାଇମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭଲ ହେବ । ଲୋକମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବକାରୀ ଥାନାକୁ ଆସି ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଥାନା ଓ ୨ ରେଞ୍ଜ୍ ଅଫିସ ଚାଲୁଥିବାରୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ନଗଲେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାରେ ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବାଶିଷ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟରେ ମଦ ବିକିବ ଓଟିଡିସି, ହେଲେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଖୋଲିବନି 'ମଦକୁଡିଆ'
