ବିଦାୟ ନେବେ ମା’: ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିବାକୁ ପ୍ରୟାସ, ବରମୁଣ୍ଡାରେ କାମ୍ପିଲ୍ୟ ପ୍ୟାଲେସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସର୍କସର, ପୁରୁଣା ଦିନର ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 21, 2026 at 4:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ । ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟର ପର୍ବକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦଶମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ନିଆରା ଥିମ୍ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି । ସର୍କସର ରଙ୍ଗିନ ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ଦିନର ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ । ସେପଟେ ବରମୁଣ୍ଡା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ମାତା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କାମ୍ପିଲ୍ୟ ପ୍ୟାଲେସ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।
ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବାର ସଚେତନତା ସହ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ହଜିଯାଉଥିବା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଖୋଜିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ମା'ଙ୍କ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସହ ଏକ କିଲୋ ସୁନାର ମୁକୁଟ ଝଲସୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମା’ଙ୍କ ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ପୂଜା ସହ ହୋଇଥିବା ନିଆରା ବିଷୟବସ୍ତୁର ତୋରଣ ଓ ଭିତର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।
ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସର୍କସ ଶୋ':
ଜୀବନ ଏକ ନାଟକ । ସେଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଦୁନିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଫୁଟାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି । ସର୍କସର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହ କାର୍ଟୁନ୍ ମାଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ବିନ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଖାର ଫଟୋ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ବିଶେଷକରି ଜେନ୍-ଜି ପିଢ଼ିକୁ ଅତୀତର ସେହି ରଙ୍ଗବୋଳା ସର୍କସର କଥା ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ କିଭଳି ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ତାହା ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସର୍କସ ଓ ଛବି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ ।
କୁସଂସ୍କାର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା :
ସେହିପରି ଏଠାରେ ତୋରଣରେ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସହ କୁସଂସ୍କାରକୁ କିଭଳି ଦୂର କରିହେବ, ତାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ତୋରଣରେ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଯେପରିକି କାଠ ଚେୟାର ଓ ସାଇକେଲର ପୁନଃବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନ ଜିଣୁଛି । ସବୁଠି ମା’ ବିରାଜିତ ବୋଲି ଏହି ବାର୍ତ୍ତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆୟୋଜକ କହିଛନ୍ତି ।
ବରମୁଣ୍ଡାରେ କାମ୍ପିଲ୍ୟ ପ୍ୟାଲେସ :
ସେପଟେ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଅତି ନିଖୁଣତାର ସହ ତିଆରି ହୋଇଛି କାମ୍ପିଲ୍ୟ ପ୍ୟାଲେସ । ଏହି ତୋରଣ ତିଆରିରେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ମାତା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପିଲା ଦିନର ଉଆସକୁ ଏଥର ବୁଲେଇ ନେବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବରମୁଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି । ୨୭ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ଏହି କମିଟି ଏଥର ପୂଜାରେ କିଛି ନିଆରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । 87 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ଓ ୧୨୦ ଫୁଟ୍ ଚଉଡା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ତୋରଣକୁ କଲିକତାର ୪୦ କାରିଗର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏହି ବିରାଟ ତୋରଣ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନୁହେଁ, କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିରାଜନ୍ତି ମା'; ମାତୃଶକ୍ତିର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା କୁଆଁରୀ ପୂଜା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସାମିଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର