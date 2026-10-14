ଧର୍ମ ଅଲଗା, ଭାବନା ଗୋଟିଏ; ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି... ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ
ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଓ ମାନବିକତାର ବାର୍ତ୍ତା। ଜଣେ ମୁସଲିମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ୨୦୦୮ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏଠାକାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 14, 2026 at 8:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧର୍ମ ଅଲଗା, ହେଲେ ଭାବନା ଗୋଟିଏ। ପୂଜାପଦ୍ଧତି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନବିକତାର ଭାଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ। ଏଠି ଧର୍ମର ପ୍ରାଚୀର ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାଇଚାରା ଓ ମାନବିକତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜଭୁତ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏବେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବର ଏକ ନିଆରା ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି।
ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀ। ପୂଜାମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କେଉଁଠି ଭବ୍ୟ ତୋରଣ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନ ମୋହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଉଛି ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଏହାରି ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା। ଧର୍ମ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ମଣିଷ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଏକ।
- ୨୦୦୮ରୁ ଆରମ୍ଭ, ଆଜି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ
ଦୁର୍ଗାପୂଜା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ; ଏହା ସାମାଜିକ ଏକତା, ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଓ ଭାଇଚାରାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଆଦର୍ଶକୁ ଆଧାର କରି ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟରର ଏହି ନିଆରା ଦୁର୍ଗାପୂଜା।
ଜଣେ ମୁସଲିମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜା ଆଜି ଏକ ସାମୂହିକ ଉତ୍ସବର ରୂପ ନେଇଛି। ସେହି ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ସହ ପୂଜାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏକାଠି ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଏହି ଚିତ୍ର ସମାଜକୁ ଦେଉଛି ସଦ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା।
- ତିନି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ସହ ନିଆରା ତୋରଣ
ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟରର ଏହି ପୂଜାମଣ୍ଡପର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ତୋରଣ। ତିନି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଏହାକୁ ଏକତା ଓ ସହାବସ୍ଥାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗଢ଼ାଯାଉଛି। ଏହି ତୋରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଭଲପାଇବା ହିଁ ସମାଜକୁ ଏକାଠି ରଖେ।
କେବଳ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କଲୋନୀର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଖପାଖର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ପୂଜାମଣ୍ଡପର ସମ୍ପାଦକ ଡ. ସରୋଜକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ।
- ୧୫ ଫୁଟ୍ର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ମହାଷ୍ଟମୀରେ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ
ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ବାର୍ତ୍ତା ସହ ପରମ୍ପରା ଓ ଭକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ୧୫ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇବେ।
ମହାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଷଷ୍ଠୀରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ପୂଜା, ପରମ୍ପରା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି।
- ‘ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ’
ଏହି ପୂଜାରେ ଧର୍ମୀୟ ସଦ୍ଭାବ ଓ ମାନବିକତାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମମତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେଠାରେ ଧର୍ମର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ କି ଜାତିର ପ୍ରାଚୀର ନାହିଁ।
ମମତା କହିଛନ୍ତି, ମାଆ ଯେପରି ନିଜର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ; ବରଂ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ।
ପେସାରେ ଜଣେ ଗାଇନାକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଶାରେ ସମାଜସେବୀ ଓ ମାନବପ୍ରେମୀ ମମତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ମାନବିକତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା, ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ତଦାରଖ କରିବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା।
- ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ, ହୃଦୟ ଏକ
ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟରର ଏହି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଧର୍ମ ମଣିଷର ପରିଚୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନବିକତା ହିଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ସାମୂହିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରୁଛି।
ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସମ୍ପାଦକ ଡ଼ ସରୋଜକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ଏଠି ଭକ୍ତି ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ରହିଛି। ତା' ସହ ରହିଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ସହଯୋଗ ଓ ଭଲପାଇବାର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଧର୍ମ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବନା ଗୋଟିଏ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟରର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏଥର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବାକୁ ଯାଉଛି।
ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ। ତେବେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟରର ପୂଜା ଦେଉଛି ଏକ ଗଭୀର ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା। ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ନୁହେଁ, ଭଲପାଇବା ଓ ଭାଇଚାରା ହିଁ ହେଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... 'ଗଣିକାଳୟରୁ ଆସେ ମାଟି, ଲାଗି ହୁଏନି ଆମିଷ ଭୋଗ': ଓଡ଼ିଆ-ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ 204 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ବର କର ପରିବାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର