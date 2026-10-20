ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟିର ଝଲକ, ସହିଦନଗରରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଛାପ
୩୪ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ୮୦ ଫୁଟର ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି ତୋରଣ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 20, 2026 at 4:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ୮୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚର ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି ଥିମ୍ର ତୋରଣ । ସେପଟେ ‘ଆମ କୀର୍ତ୍ତି, ଆମ ଗୌରବ’ ଥିମ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଝଲକରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ସହିଦନଗର ପୂଜାମଣ୍ଡପ । ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା । ମା’ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ମା’ଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ମନ ମୋହୁଛି ।
ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା’ ଦଶଭୁଜା। ଆଜି ମା’ଙ୍କ ନବମୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପ । ପୂଜାପାଠ ଓ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ମଣ୍ଡପ ପରିସର । ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସହ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା’ ଦୁର୍ଗା। ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିମ୍ରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ମା’ଙ୍କ ମନୋରମ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି ।
୩୪ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା:
ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ୩୪ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି । ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ଆଧାର କରି ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବିଶାଳ ତୋରଣ । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ୮୦ ଫୁଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଚଉଡ଼ା ରହିଛି ୧୪୦ ଫୁଟ୍ । ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ଦର୍ଶକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟିର କୌଣସି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୋରଣର ଡିଜାଇନ୍, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଲୋକସଜ୍ଜା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।
ମନ ମୋହୁଛି ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି ତୋରଣ :
ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ,ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା। ଭିତର ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଭାଟିକାନ୍ ସିଟିର ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ମିତ ଏହି ତୋରଣ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜମୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ରାତି ହେଲେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକରେ ସଜେଇ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ପୂଜାମଣ୍ଡପ ।
‘ଆମ କୀର୍ତ୍ତି, ଆମ ଗୌରବ’
ଅନ୍ୟପଟେ, ସହିଦନଗର ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଛାପ। ‘ଆମ କୀର୍ତ୍ତି, ଆମ ଗୌରବ’ର ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକରେ ଝଲସୁଛି ପୂଜାମଣ୍ଡପ। ଏଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମା’ଙ୍କ ସୁନା ମୁକୁଟ, ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଏବଂ ୮୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ଓ ୧୨୦ ଫୁଟ୍ ଚଉଡ଼ା ତୋରଣ । ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସହଜରେ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡପକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି।
ସହିଦନଗର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ମା’ଙ୍କ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି ଓ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା । ପୂଜା ଯେପରି ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ।
ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ:
ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷା । ବିଶେଷକରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ସହଜରେ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପୂଜା ପଡ଼ିଆର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବା ସହ ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଜଧାନୀର ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣପୋଡ଼ି; ଭସାଣରେ ବାଜିବନି DJ, ମୁତୟନ ହେବେ ୪୮ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୁଆଁରୀ ପୂଜା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର