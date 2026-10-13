ନିଶା ଔଷଧ କାରବାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର; ଚଷମା ଦୋକାନରେ ମେଡିସିନ ବିକ୍ରି, ଡ୍ରଗ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡର ଚଢ଼ାଉ
ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ନିଶା ଔଷଧ କାରବାର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ । ରାଡାରରେ ମେଡିସିନ୍ ଦୋକାନ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅପ୍ଟିକାଲ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଔଷଧ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : October 13, 2026 at 6:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ ନିଶା ଔଷଧ କାରବାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର । ବେଆଇନ ଭାବେ ନିଶା ବଟିକା ମହଜୁଦ ଓ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିସିନ୍ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସର ମିଳିତ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ । ବିଶେଷକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ବିନା ନିଶା ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଔଷଧ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଟସାହି ଛକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମେଡିସିନ୍ ଦୋକାନରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ଦୋକାନରେ ନିଶା ଔଷଧର ମହଜୁଦ ପରିମାଣ, କିଣାବିକାର ହିସାବ, ଔଷଧର ବୈଧତା ଏବଂ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ନିୟମ ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ।
ମେଡିସିନ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ:
ସାଧାରଣତଃ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କେତେକ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବେଆଇନ ବିକ୍ରି ଦ୍ୱାରା ନିଶା କାରବାର ବଢ଼ିବା ସହ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ବିନା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ରେ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଦୋକାନରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଔଷଧ ବିକ୍ରିର ରେକର୍ଡ ଠିକ୍ ଭାବେ ରଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ? ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
'ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ'
ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନିୟମିତତା କରିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସହକାରୀ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱାଳ । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ବେଆଇନ ନିଶା ଔଷଧ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏହି ଚଢ଼ାଉର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ।
ଚଷମା ଦୋକାନରେ ମେଡିସିନ ବିକ୍ରି:
ସେହିପରି ଡ୍ରଗ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ ଗିରି କହିଛନ୍ତି, "ଝାରପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଅପ୍ଟିକାଲ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରିଆସୁଥିଲା । ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଔଷଧ ମିଳିଥିଲା । ଅପଟିକାଲ ଦୋକାନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ସେନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ କରାଯାଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ତେବେ କେଉଁ ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ଅପଟିକାଲ ଦୋକାନରେ ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଦୋକାନର ଲାଇସେନ୍ସ ସମେତ କାଗଜ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆରବ ସାଗରରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ: ୩୦୦୦ କୋଟିର ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ, 5 ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପୁରୀକୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପୋଲିସର ଉଦ୍ୟମ; ପେଣ୍ଠକଟାରୁ ବିପୁଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଦୁଇ ଅଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର