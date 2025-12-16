ଧଉଳିରେ ଗୋପାଳପୁର ଘଟଣା ରିପିଟ୍: ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ କଡା ସମାଲୋଚନା
ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା । ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ସମାଲୋଚନା । ଜବାବ ରଖିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । 10 ଡିସେମ୍ବରରେ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା ।
Dhauli Gangrape ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ଗୋପାଳପୁର ଘଟଣା ରିପିଟ୍ । ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଧଉଳି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା 17 ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ । ଏହି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଧଉଳି ପୋଲିସ । ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା । ସେପଟେ ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ଧଉଳିରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ:
ଧଉଳି ପାହାଡ ଦୟା ନଦୀ ପଠାରେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ । ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ନାବାଳିକା ସହ ଘଟିଛି ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା । ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଧଉଳିରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ନାବାଳିକା ଜଣକୁ 5 ଜଣ ଯୁବକ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ସହ ଡକାୟତି କରିଥିଲେ ଓ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 5 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପୀଡିତାଙ୍କ ମା’ । ଏତଲା ଆଧାରରେ ଧଉଳି ଥାନାରେ ୨୯୫/୨୫ କେସ ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।
ତେବେ ଗତ 10 ଡିସେମ୍ବରରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 11ରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ମା’ ଧଉଳି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଜଣେ ନାବାଳିକା ଓ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଧଉଳି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା । କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାକି ଦେଖି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନଦୀ ପଠାକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ନାବାଳିକା ଅଚେତ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ।
କଣ କହିଲେ DCP ?
ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ 10 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା । ୧୧ ତାରିଖ ସକାଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୀଡିତା । ପ୍ରଥମେ ଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଜଣାଇଥିଲେ । ଗତ ୧୦ ରାତିରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହ ଯିବା ବେଳେ କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଅଟକାଇଥିଲେ । ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି । ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି । ପୀଡିତା ଓ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖିଛି । ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।’
ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ:
ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ୧୮୩ BNSରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏଯାବତ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ଗିରଫ ପରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବରର ଛାତି ଉପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଏବଂ ବିଚଳିତ କରିଦେବା ପରି ବିଷୟ। ବର୍ବରତା ଓ ଅରାଜକତା ସୀମା ଟପୁଛି, ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି।— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) December 16, 2025
ଭୟଶୂନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଉଛି ସରକାର। ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା କେତେ ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସରକାର ସଜାଗ ହେବେ?
ଅପରାଧ ରୋକିବା…
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ନବୀନ:
ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଭୁବନେଶ୍ବରର ଛାତି ଉପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଏବଂ ବିଚଳିତ କରି ଦେବା ପରି ବିଷୟ । ବର୍ବରତା ଓ ଅରାଜକତା ସୀମା ଟପୁଛି । ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଭୟଶୂନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ । ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଉଛି ସରକାର । ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା କେତେ ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସରକାର ସଜାଗ ହେବେ ? ଅପରାଧ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଅସମର୍ଥତା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି । ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ନ ପାରିବା ବିଜେପି ସରକାରର ଅପାରଗତା ଓ ସମ୍ବେଦନହୀନ ଆଚରଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ । ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସରକାର ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ ।’
ଦୁଖଃଦ ଘଟଣା କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡିଶା ଲୋକ ମାନେ କେବେ ବି ଆଶା କାରୀ ନଥିବେ?— Pravati Parida (@PravatiPOdisha) December 16, 2025
ସତ ଆଉ କେବେ କହିବେ?
ଏହି ଘଟଣା ରେ ତ୍ୱରିତ ପୋଲିସ ର ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ଏହା ହେଉଛି ସତ।
ଆପଣଙ୍କ ଦେଖେଇବା ରାସ୍ତାରେ ନୁହେଁ ଏବେ ସରକାରରେ ଆଇନ ତା ବାଟ ରେ ଯାଉଛି।
ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଖୁସି… https://t.co/kYBbQAy1R2
ନବୀନଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ନବୀନଙ୍କ କଠୋର ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ପ୍ରଭାତୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡିଶା ଲୋକ ମାନେ କେବେ ବି ଆଶା କାରୀ ନଥିବେ ? ସତ ଆଉ କେବେ କହିବେ ? ଏହି ଘଟଣାରେ ତ୍ୱରିତ ପୋଲିସର ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ଏହା ହେଉଛି ସତ । ଆପଣଙ୍କ ଦେଖେଇବା ରାସ୍ତାରେ ନୁହେଁ । ଏବେ ସରକାରରେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି । ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଖୁସି ହେବୁ ।
କିଏ କିଏ ଗିରଫ ?
ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳର । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଳନ୍ଦି ପାତ୍ର କଟକ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଓଲଟପୁର ଅଞ୍ଚଳର । ସେହିପରି ଜଣେ ଅଟକ ଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ।
ସ୍ପଟ୍ରେ ମହିଳା କମିଶନ:
ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟା ଉର୍ମିଳା ମହାପାତ୍ର । ପ୍ରଥମ ଧଉଳି ଥାନା ଯାଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବା ସହ ପରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପାରିପାର୍ଶିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଛନ୍ତି । ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏ ଘଟଣାର ଯେଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ଯତ୍ନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏଭଳି ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଅପ୍ରତିକାର ପରିସ୍ଥିତି ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ଯିଏ ବି ହେଉ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ । ୨ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟା ଉର୍ମିଳା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନିଆଯାଇଛି, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଏନେଇ ନିଆଯିବ । ଏଥିସହ ରାତିରେ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ଝିଅମାନେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।’
ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଅପରାଧ ହେଉ ଆମ ସରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି । pic.twitter.com/eGZkQBKAXp— Prithiviraj Harichandan (@PrithivirajBJP) December 16, 2025
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜଧାନୀ ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କୁ ତ୍ବରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ ମହିଳା କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର