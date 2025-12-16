ETV Bharat / state

ଧଉଳିରେ ଗୋପାଳପୁର ଘଟଣା ରିପିଟ୍‌: ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ କଡା ସମାଲୋଚନା

ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା । ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ସମାଲୋଚନା । ଜବାବ ରଖିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । 10 ଡିସେମ୍ବରରେ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା ।

Representation image
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଫଟୋ (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 16, 2025 at 5:39 PM IST

Dhauli Gangrape ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ଗୋପାଳପୁର ଘଟଣା ରିପିଟ୍‌ । ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଧଉଳି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା 17 ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ । ଏହି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଧଉଳି ପୋଲିସ । ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା । ସେପଟେ ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ଧଉଳିରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ:

ଧଉଳି ପାହାଡ ଦୟା ନଦୀ ପଠାରେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ । ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ନାବାଳିକା ସହ ଘଟିଛି ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା । ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଧଉଳିରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ନାବାଳିକା ଜଣକୁ 5 ଜଣ ଯୁବକ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ସହ ଡକାୟତି କରିଥିଲେ ଓ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 5 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପୀଡିତାଙ୍କ ମା’ । ଏତଲା ଆଧାରରେ ଧଉଳି ଥାନାରେ ୨୯୫/୨୫ କେସ ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।

ତେବେ ଗତ 10 ଡିସେମ୍ବରରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 11ରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ମା’ ଧଉଳି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଜଣେ ନାବାଳିକା ଓ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଧଉଳି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା । କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାକି ଦେଖି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନଦୀ ପଠାକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ନାବାଳିକା ଅଚେତ୍‌ ହୋଇଯିବା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ।

କଣ କହିଲେ DCP ?

ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ 10 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା । ୧୧ ତାରିଖ ସକାଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୀଡିତା । ପ୍ରଥମେ ଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଜଣାଇଥିଲେ‌ । ଗତ ୧୦ ରାତିରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହ ଯିବା ବେଳେ କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଅଟକାଇଥିଲେ । ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି । ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି । ପୀଡିତା ଓ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖିଛି । ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।’

ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ:

ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ୧୮୩ BNSରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏଯାବତ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ଗିରଫ ପରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ନବୀନ:

ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଭୁବନେଶ୍ବରର ଛାତି ଉପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଏବଂ ବିଚଳିତ କରି ଦେବା ପରି ବିଷୟ । ବର୍ବରତା ଓ ଅରାଜକତା ସୀମା ଟପୁଛି । ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଭୟଶୂନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ । ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଉଛି ସରକାର । ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା କେତେ ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସରକାର ସଜାଗ ହେବେ ? ଅପରାଧ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଅସମର୍ଥତା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି । ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ନ ପାରିବା ବିଜେପି ସରକାରର ଅପାରଗତା ଓ ସମ୍ବେଦନହୀନ ଆଚରଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ । ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସରକାର ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ ।’

ନବୀନଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:


ନବୀନଙ୍କ କଠୋର ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ପ୍ରଭାତୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡିଶା ଲୋକ ମାନେ କେବେ ବି ଆଶା କାରୀ ନଥିବେ ? ସତ ଆଉ କେବେ କହିବେ ? ଏହି ଘଟଣାରେ ତ୍ୱରିତ ପୋଲିସର ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ଏହା ହେଉଛି ସତ । ଆପଣଙ୍କ ଦେଖେଇବା ରାସ୍ତାରେ ନୁହେଁ । ଏବେ ସରକାରରେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି । ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଖୁସି ହେବୁ ।

କିଏ କିଏ ଗିରଫ ?

ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳର‌ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଳନ୍ଦି ପାତ୍ର କଟକ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଓଲଟପୁର ଅଞ୍ଚଳର । ସେହିପରି ଜଣେ ଅଟକ ଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ।

ସ୍ପଟ୍‌ରେ ମହିଳା କମିଶନ:

ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟା ଉର୍ମିଳା ମହାପାତ୍ର । ପ୍ରଥମ ଧଉଳି ଥାନା ଯାଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବା ସହ ପରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପାରିପାର୍ଶିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଛନ୍ତି । ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏ ଘଟଣାର ଯେଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ଯତ୍ନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏଭଳି ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଅପ୍ରତିକାର ପରିସ୍ଥିତି ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ଯିଏ ବି ହେଉ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ । ୨ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।


ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟା ଉର୍ମିଳା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନିଆଯାଇଛି, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଏନେଇ ନିଆଯିବ । ଏଥିସହ ରାତିରେ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ଝିଅମାନେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।’

ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜଧାନୀ ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କୁ ତ୍ବରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ ମହିଳା କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

