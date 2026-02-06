ପ୍ରେମ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ ଜେଲଦଣ୍ଡ
କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଶିଶୁଭବନ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଦୀପିକା ରଣଜିତ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
Published : February 6, 2026 at 8:52 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁଇବର୍ଷ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଶୁଭବନ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଦୀପିକା ରଣଜିତ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ, ପ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଦୀପିକାଙ୍କ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ କାହ୍ନା ଓରଫ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଓଝା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରାଜଜଙ୍କ ଅଦାଲତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଦୋଷୀ କାହ୍ନାକୁ ବିଚାରପତି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଆଜୀବନ ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମନା ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ହୋଇଛି । ଜରିମନା ଅନାଦେୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ୬ ମାସର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ରାୟରେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରେମ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ:
ମାମଲାର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ ମସିହା ଫେବୃୟାରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ ଶିଶୁଭବନ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଦୀପିକା ରଣଜିତ । ଦୀପିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦତ୍ତ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ବରର । ସେ ପତ୍ନୀ ଦୀପିକାଙ୍କ ସହ ଶିଶୁ ଭବନ ଛକ ନିକଟରେ ଭଡାରେ ଘର ନେଇ ରହୁଥିଲେ । କୁଞ୍ଜବିହାରୀ, ଶିଶୁଭବନ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଝରଣା ବସ୍ତିରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୀପିକା ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ କାହ୍ନା ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ବଢେଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ହେଉଥିବା କାଠ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ କାହ୍ନା ଦୀପିକାଙ୍କୁ ଏକପାଖିଆ ପ୍ରେମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ଏକାଧିକଥର ଦୀପିକାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଦୀପିକା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୀପିକାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ, କାହ୍ନାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଭୁଲ ନକରିବା ଲାଗି ତାଗିଦ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ କାହ୍ନା ମନରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ନିରାଶ ହେବା ସହ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପରେ କାହ୍ନା ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଉଠିଥିଲା ।
୩ ବର୍ଷର ଝିଅ ଆଗରେ ମା'କୁ ଭୂଷିଥିଲା ଛୁରୀ:
୨୦୧୪ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୭ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ ଦୀପିକା ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ୩ ବର୍ଷର ଝିଅ ସହ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଘର ନିକଟସ୍ଥ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନରେ ଛପି ରହିଥିବା କାହ୍ନା ହଠାତ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଦୀପିକା ଗୁରୁତର ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମୋବାଇଲ ମରାମତି ଦୋକାନରେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ । ସୂଚନା ପାଇ ସେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ପତ୍ନୀ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ପରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ କଟକସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନକ ପରେ (ଫେବୃଆରୀ ୨୮) ସକାଳ ୯.୪୫ ରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଏନେଇ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ କାହ୍ନା ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ନଂ ୯୭/୨୦୨୪ ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ କାହ୍ନାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିଥିଲେ । ୨୩ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଆଧାର କରି କାହ୍ନାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରାଜଜଙ୍କ ଅଦାଲତ । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ସିପ୍ରାଞ୍ଜଳୀ ସ୍ୱାଇଁ ଏହି ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ।
