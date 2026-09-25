ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍: 'ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝି ଦୂର କରିବା ପ୍ରାଥମିକତା'
ନୂଆ ଡିସିପି ଭାବେ ୨୦୧୫ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍. ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 25, 2026 at 6:32 PM IST
Sarvana Vivek M Assumes Charge, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ନୂଆ ଡିସିପି । କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁବନେଶ୍ବର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା (UPD)ର ନୂଆ ଡିସିପି ଭାବେ ୨୦୧୫ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍. ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କ ବଦଳି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ବଣା ବିବେକ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ତାଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧାଇ ଟିମରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ।
ପରେ ସର୍ବଣା ବିବେକ ବାଣୀ ବିହାରସ୍ଥିତ ଡିସିପି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଜୋନ୍ ଏସିପି, ଥାନାଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଡିସିପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ବଣା ବିବେକଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ । ପରେ ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ପରେ ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ, "ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ଏକ ଟିମ୍ ୱର୍କ। ଡିଜିପି ସାର୍ ଏବଂ ସିପି ସାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ସବୁ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବୁ। ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ସମସ୍ୟା ବୁଝି ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବୁ । ଯେଉଁ ଆହ୍ଵାନ ଆସୁଛି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯୋଜନା କରି ତାହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ । ଏବେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି । ଏହି କ୍ରାଇମରେ ବହୁତ ଲୋକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ହରାଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନତା, ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଟିମକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଭଲ କାମ କରି ପୂର୍ବରୁ ସଫଳତା ପାଇଛି । କମ୍ ଦିନରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବାର ଟେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେହି ଭଲ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେଇ କାମ କରିବୁ । ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଆସୁଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ," ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ତାମିଲନାଡୁ ଜନ୍ମିତ ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ MBBS ପଢ଼ା ପରେ ଡାକ୍ତର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ UPSC ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଆଇପିଏସ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିବେକ୍ ଏମ୍. ପ୍ରଥମେ ମାଲକାନଗିରି ଏସଡିପିଓ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ରାୟଗଡା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନର ଏସପି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଭାବେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡାକ୍ତରରୁ ଆଇପିଏସ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପିରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି: ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି: ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର