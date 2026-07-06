2013 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରୁ ଜଗମୋହନ ମୀନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ । ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନିଜର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 6, 2026 at 9:16 AM IST
BHUBANESWAR DCP JAGMOHAN MEENA , ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 2013 ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଜଗମୋହନ ମୀନା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଏହି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନିଜର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି । 25 ଦିନ ତଳେ ସେ ଏହି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ।
ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ମୀନା ସରକାରୀ ସେବାରୁ ଅବ୍ୟାହତ ନେଇ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରାଜସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଏନେଇ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଗୁଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ଏବଂ କଟକ ୟୁପିଡି ଡିସିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଥିଲେ।
ଜଗମୋହନ ମୀନା ହଠାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଓ କଡା ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । କିଛିମାସ ମଧ୍ୟରେ ରେଳବାଇ କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଓ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୋଲିସକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ବୈଠକ କରି ଡିସିପି ମୀନାଙ୍କୁ କଡା ତାଗିଦ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଠାତ୍ ମୀନା ଇସ୍ତଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଅପରାଧର ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ
ରାଜସ୍ଥାନ ବାସିନ୍ଦା ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କୁ 2025 ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଭାବେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରେ ମୀନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବିଦାୟୀ ଡିସିପି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କଠାରୁ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ମୀନା କହିଥିଲେ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରି ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁବନେଶ୍ବର ଗଠନ କରିବା ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ । ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ସହ ଚାରିଆଡେ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଯିବ। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ଵ ରହିବ। ଆଗକୁ ସାଇବର ଥାନାକୁ ମଧ୍ଯ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ମୀନା କହିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ; ମର୍ଡର ପ୍ଲଟ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଖୁରାନିଆ, ପୀଡିତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହିଳା କମିଶନ ଟିମ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛୁରି ଧରିଲେ ଲାଗିବ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ ! ସହରରେ ଛୁରା ଆତଙ୍କ ନେଇ କଠୋର DCP
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର