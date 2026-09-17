ETV Bharat / state

ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗୃହୀତ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ମିଳିବ ନୂଆ DCP

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

JAGAMOHAN MEENA
ଜଗମୋହନ ମୀନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 17, 2026 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ୨୦୧୩ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗୃହୀତ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଗମୋହନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ସୁପାରିସ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଜଗମୋହନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନୂଆ ଡିସିପି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ନେଇ ସୂଚନା ।


ଜୁନରେ ଦେଇଥିଲେ ଇସ୍ତଫା:

୨୦୨୫ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ମୀନାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଭାବେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ରେ ମୀନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବିଦାୟୀ ଡିସିପି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ମୀନା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଗୋଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍‌ପି ଏବଂ କଟକ ୟୁପିଡି ଡିସିପି ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗତ ଜୁନରେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।

JAGAMOHAN MEENA
ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ କଣ କହିଥିଲେ ?


ଗତ ଜୁଲାଇ ୬ରେ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜଗମୋହନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, ‘ପାଖାପାଖି ୧୩ ବର୍ଷର ଚାକିରି କାଳ ପରେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି । ଏହା ବିଚାରଧୀନ ଅଛି । ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ରହିଛି । ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।’

ଜଗମୋହନ ମୀନା ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀରେ କାମ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି । ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଗଞ୍ଜାମରେ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ ହେଲା । କଳାହାଣ୍ଡିରେ SDPO ରହିଥିଲି । ମାଲକାନଗିରି, ଅନୁଗୋଳ, ଗଞ୍ଜାମରେ SP ଏବଂ କଟକ ଡିସିପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି । ଏସବୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ।

JAGAMOHAN MEENA
ଜଗମୋହନ ମୀନା (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ...

ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ, ବିଭିନ୍ନ ମାମଲରେ ତଦନ୍ତ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନା, ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଆଦି ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଏସବୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ । ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଭଲପାଏ । ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ବିତ ମଧ୍ୟ ଭାବେ । IPSରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତି ରହିଛି । ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

2013 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

IPS JAGAMOHAN RESIGNATION
BHUBANESWAR DCP
ଜଗମୋହନ ମୀନା
ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି
JAGAMOHAN MEENA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.