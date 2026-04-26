ETV Bharat / state

ରିଲ୍ସରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଉଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ ପ୍ରସନ୍ନ, ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା, ବଢୁଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା

ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଏବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ପାଲଟି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Bhubaneswar Dancing Home Guard Prasanna Sahu Journey from Traffic Duty awareness to Social Media Fame
ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 26, 2026 at 2:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhubaneswar Dancing Home guard ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚାକିରି ହୋମଗାର୍ଡ କିନ୍ତୁ ନିଶା ଅଭିନୟ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିଲ୍ସ କରି ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇବା ସହ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗୃହରକ୍ଷୀ ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ । ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଅଭିନୟ ଓ ନୃତ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପରିବାରକୁ ଆଗେଇ ନେବା ସହ ନିଇତି ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ।

ରିଲ୍ସରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଉଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ ପ୍ରସନ୍ନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା । କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଭାବେ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେନ୍ସେସନ୍ ପାଲଟିଛନ୍ତି । "ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା..., ଯବାନ ରେଡ୍ଡୀ ଅଛି ଆଜ୍ଞା...ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରେ...." ଏଭଳି କହି ପ୍ରସନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିନ୍ତି ।



ରସୁଲଗଡ, ବାଣୀ ବିହାର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଆଦି ଛକରେ ଡ୍ୟୁଟି:

ପ୍ରସନ୍ନ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି । ଖରା ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ସମ୍ପାଦନା କରନ୍ତି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ ଭିଡିଓ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରସୁଲଗଡ ଛକ, ବାଣୀ ବିହାର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ଗଙ୍ଗ ନଗର, ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, ମାଉସୀ ମା' ଛକ ଆଦିରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୁତୟନ ହେଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମଜାଳିଆ ରିଲ୍ସ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ (ETV Bharat)

ପ୍ରସନ୍ନ କହିଛନ୍ତି, "ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ । ମୁଁ ଜଣେ କଳାପ୍ରେମୀ । ଅଭିନୟ ଜରିଆରେ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଭିଡିଓ କରେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି । ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧି ଗାଡି ଚଳାନ୍ତି । କିଛି ମୋବାଇଲରେ କଥା ହୋଇ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚଳାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ସଚେତନ କରାଏ ।"


ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ୭୦ ହଜାର ଫଲୋର୍ସ

ଧୀରେ ଧୀରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ୭୦ ହଜାର ଫଲୋର୍ସ ଏବଂ ଫେସବୁକରେ ୩୦ ହଜାର ଫଲୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ (Odisha Dancing Uncle)ରେ ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ଫଲୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କମେଡି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ମତାମତ ଜଣାଉଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ।

ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ (ETV Bharat)

ପ୍ରସନ୍ନ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଖାଲି ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି । ସେହି ସମୟରେ ମଜା ମଜା କଥା କହି ଭିଡିଓ କରି ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ । ମତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ମୋ ସହ ଭେଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ।"


ଏସବୁ ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟର ସୁଯୋଗ:

ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି ସହ ବଳକା ସମୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ସିରିଏଲ ପ୍ରଡକ୍ଟସନ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି । ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଓକିଲ, ଡାକ୍ତର ଆଦି ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ 'ତୁମ ବିନା' ଧାରାବାହିକରେ ଓକିଲ, 'ରାଜା ରାଣୀ'ରେ ଏସିପି, 'ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ'ରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ସହ ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)


ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ:

ବର୍ଷେ ହେବ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇବାକୁ ସେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରସନ୍ନ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଏହାଦ୍ବାରା ମୁଁ ନିଜେ ଖୁସି ରହିବା ସହ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାପମୁକ୍ତ ହେବେ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ।"

ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରସନ୍ନ (ETV Bharat)
"ବହୁତ ମଜା ମଜା କଥା କୁହନ୍ତି":

ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ସେ ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହ ହସଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି । ବହୁତ ମଜା ମଜା କଥା କୁହନ୍ତି । ମତେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଭିଡିଓରେ ଆଣନ୍ତି ।"

"ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଆସିଯାଏ ଭିଡିଓ":

ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଛକରେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିବା ସାଲେପୁରର ଅଶୋକ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରସନ୍ନ ସାର୍ ଖରାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରି ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ । ଫେସବୁକ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସାରଙ୍କ ଭିଡିଓ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଯାଏ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତି ।"

ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ସହ ପ୍ରସନ୍ନ (ETV Bharat)


ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପରିବାର ବିଷୟରେ:

ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି । ବଡ଼ ପୁଅ ଓମପ୍ରକାଶ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି । ସାନ ଝିଅ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ । ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ କୁନି ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛଛନ୍ତି ସହଧର୍ମିଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ପଥାଳ । ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁର ଗାଁରେ । ତାଙ୍କର ୟୁନିଟ-୮ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ନୀଳ ପାଣିଟାଙ୍କି ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ଘର ରହିଛି । ପିଲାଦିନୁ ବାପା ଗନ୍ଧର୍ବ ସାହୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ସେ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରସନ୍ନ ଓକିଲ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳର ଫଟୋ (ETV Bharat)

ପ୍ରସନ୍ନ ଏବେ ପରିବାର ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାର ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି । ମା' ଶ୍ରୀମତି ସାହୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ସାନପୁଅ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି । ନାତି ନାତୁଣୀ ଓ ପୁଅ ବୋହୁଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମତି ଭଲ ସମୟ ବିତାଇ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାନ୍ତି । ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାଟ୍ରିକ୍ । ଗାଁ ହେଙ୍ଗୁଳା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ପଢିପାରି ନ ଥିଲେ । ୨୦୦୬ରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ । ୨୦୧୩ରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ।

ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଧରିତ୍ରୀ ଦିବସ: ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଶମ ସହରରେ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ସେବାରେ 'ଟ୍ରି ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ'

ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି କି ପାଣିକୋଇଲି ଛକ ? 10 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି ଶତାଧିକ ଜୀବନ, ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ ଦାବି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

TRAFFIC AWARENESS ODISHA
ODISHA SOCIAL MEDIA SENSATION
BHUBANESWAR POLICE VIRAL VIDEO
PRASANNA ROAD SAFETY AWARENESS
PRASANNA SAHU DANCING HOMEGUARD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.