CRP ଛକରେ ପୁଣି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍; ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ମେଡିସିନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ଙ୍କ ଜୀବନ
Bhubaneswar CRP Square Hit and Run Case: ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକ ଜଣକ କଟକ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
Published : November 19, 2026 at 11:37 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଘଟଣା । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ସିଆରପି ଛକରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକ ଜଣକ କଟକ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଫେରାର୍ କାର୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
କାର୍ ଚାଳକ ଜଣକ ଫେରାର:
ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ବଳରାମ ବେଉରା । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବଳରାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ମୃତଦେହର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ କାର୍ ଚାଳକ ଜଣକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକ ବଳରାମ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ମେଡିସିନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ବଳରାମ କୌଣସି ଏକ କାମରେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଛକରୁ ସିଆର୍ପି କ୍ୟାମ୍ପସ ଆଡ଼କୁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ । ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଶୂନଶାନ ଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଏକ କାର୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ବଳରାମ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁରନ୍ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି:
ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା କାର୍ ଚାଳକକୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଦ୍ରୁତଗତିରୁ ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।" ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାର୍ ଠାବ ହେବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚାଳକକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଆତଙ୍କ ରଚିଲେ ଖଣ୍ଡାଧାରୀ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ; ଏକାଧିକ ଗାଡି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଜଣେ ଆହତ
ଗାଡ଼ିରେ ବେଆଇନ୍ କଳା କାଚ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ; କଟିଲାଣି ୬୨ଟି ଚାଲାଣ, ପ୍ରତି ଗାଡ଼ିକୁ ୫ ହଜାର ଲେଖାଏ ଜରିମାନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର