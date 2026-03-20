ମହାବୀର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଜଳିଗଲା ବନିତା କସମେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟୋର୍

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ସିଆରପି ଛକ ନିକଟ ମହାବୀର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ । ବୁକ୍‌ ଷ୍ଟୋର ଓ ଏଟିଏମ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ।

ମହାବୀର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 20, 2026 at 4:45 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଆରପି ଛକ ନିକଟ ମହାବୀର ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । କୋଠାର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଥିବା ବନିତା କସମେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟୋର୍ ଜଳିପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଯାଇଛି । ଏକ ବୁକ ଷ୍ଟୋର୍ ଓ ଏସବିଆଇ ଏଟିଏମ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।

ଜଳିଗଲା ବନିତା ଷ୍ଟୋର:

ନିଆଁର ପ୍ରକୋପରେ ବନିତା ଷ୍ଟୋରରେ ବହୁ ଦାମୀ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ଗିଫ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ଏପରିକି ଷ୍ଟୋରକୁ ଲାଗି ମାଲିକଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ତେବେ ବନିତା ଷ୍ଟୋରରେ ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । କସମେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟୋରର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏଭଳି ଅଘଟଣରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବା ପରେ ବନିତା କସମେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟୋରର ମାଲିକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଟଶାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ।

କଣ କହିଲେ ଦୋକାନୀ ?

ପାଖ ଦୋକାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଥିବା ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟା ବେଳେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲା । ବନିତା ଷ୍ଟୋରରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୋକାନୀମାନେ ଦେଖିଥିଲେ । ଏହାପରେ ମାଲିକ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଷ୍ଟୋର ସମେତ ସେଥିରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳି ଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ପଢନ୍ତୁ:

ପିଚୁ କାରଖାନାରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

SCB ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ; 4 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

କସମେଟିକ୍ସ ଦୋକାନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 9 ମୃତ

ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ:

ଏନେଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର (କଳ୍ପନା) ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ମନୋରଞ୍ଜନ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ । ତମାଣ୍ଡୋ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଓ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଙ୍ଗ୍ ଫାୟାର ଫୋର୍ସ ନିଆଁ ଲିଭାରେ ଲାଗିଥିଲା । ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କି ନାହିଁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

