ବିପୁଳ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୂଳ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ କୋଟିପତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୯ ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ ହୋଇଛି, କୋରାପୁଟ ଟାଉନରେ ୬ଟି, ରାଉରକେଲାରେ ୨ଟି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : July 14, 2026 at 5:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଣି ଜଣେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡିଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିଃ (Odisha Construction Corporation Ltd) ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (EE) ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କିସପଟ୍ଟାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଠାବ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି । ଏନେଇ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୧୫/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଶେଷ ଖବର ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ୧୫ ବର୍ଷର ଚାକିରି କାଳରେ ସେ ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ:
କୋରାପୁଟ ଟାଉନରେ ଥିବା ଏକ ୪ ମହଲା ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋଠା ଠାବ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ୨୩ ରୁମ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଲଜ୍ ରହିଛି । ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣିପଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୈତୃକ ଗାଁ ଲଟେଇମୁଣ୍ଡାରେ ନିର୍ମାଣଧୀନ ୩ ମହଲା କୋଠା ଠାବ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୯ ଟି ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି । ଏହାମଧ୍ୟରୁ କୋରାପୁଟ ଟାଉନରେ ୬ଟି, ରାଉରକେଲାରେ ୨ ଟି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି । ସେହିପରି ଘରୁ ନଗଦ ୧.୧୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ୩୨୫.୫୬୨ ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ୧.୧୨୧ କେଜି ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ସେ ୪୬.୦୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜମାରାଶି ରଖିଥିବା ବେଳେ ୨ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଓ ୨ଟି ବାଇକ ଠାବ ହୋଇଛି । ୩୬.୫୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ।
ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ:
ସଞ୍ଜୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ ସମ୍ମନ୍ବିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ITDA)ର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସେଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଜୟପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଘର ସମେତ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ୬ ଜଣ ଡିଏସପି, ୮ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୭ ଜଣ ଏଏସଆଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ OCC କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ୭ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ
ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର