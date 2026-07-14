ETV Bharat / state

ବିପୁଳ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୂଳ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ କୋଟିପତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ

ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୯ ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ ହୋଇଛି, କୋରାପୁଟ ଟାଉନରେ ୬ଟି, ରାଉରକେଲାରେ ୨ଟି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ

Bhubaneswar Crorepati Executive Engineer jailed in charge of amassing assets disproportionately
ବିପୁଳ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୂଳ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ କୋଟିପତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 14, 2026 at 5:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଣି ଜଣେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡିଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିଃ (Odisha Construction Corporation Ltd) ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (EE) ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କିସପଟ୍ଟାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଠାବ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି । ଏନେଇ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୧୫/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଶେଷ ଖବର ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ୧୫ ବର୍ଷର ଚାକିରି କାଳରେ ସେ ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

Bhubaneswar Crorepati Executive Engineer jailed in charge of amassing assets disproportionately
ବିପୁଳ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୂଳ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ କୋଟିପତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ:
କୋରାପୁଟ ଟାଉନରେ ଥିବା ଏକ ୪ ମହଲା ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋଠା ଠାବ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ୨୩ ରୁମ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଲଜ୍ ରହିଛି । ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣିପଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୈତୃକ ଗାଁ ଲଟେଇମୁଣ୍ଡାରେ ନିର୍ମାଣଧୀନ ୩ ମହଲା କୋଠା ଠାବ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୯ ଟି ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି । ଏହାମଧ୍ୟରୁ କୋରାପୁଟ ଟାଉନରେ ୬ଟି, ରାଉରକେଲାରେ ୨ ଟି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି । ସେହିପରି ଘରୁ ନଗଦ ୧.୧୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ୩୨୫.୫୬୨ ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ୧.୧୨୧ କେଜି ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ସେ ୪୬.୦୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜମାରାଶି ରଖିଥିବା ବେଳେ ୨ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଓ ୨ଟି ବାଇକ ଠାବ ହୋଇଛି । ୩୬.୫୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ।

Bhubaneswar Crorepati Executive Engineer jailed in charge of amassing assets disproportionately
ବିପୁଳ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୂଳ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ କୋଟିପତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ:
ସଞ୍ଜୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ ସମ୍ମନ୍ବିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ITDA)ର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସେଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଜୟପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଘର ସମେତ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ୬ ଜଣ ଡିଏସପି, ୮ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୭ ଜଣ ଏଏସଆଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ।

Bhubaneswar Crorepati Executive Engineer jailed in charge of amassing assets disproportionately
ବିପୁଳ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୂଳ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ କୋଟିପତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ OCC କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ୭ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ

ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

BHUBANESWAR ENGINEER ARRESTED
BHUBANESWAR EXECUTIVE ENGINEER JAIL
ODISHA VIGILANCE RAID
କୋଟିପତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ
VIGILANCE ARREST CROREPATI ENGINEER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.