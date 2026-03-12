ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ
ଖବର ପାଇ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ପୂର୍ବପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଧମକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ନିକଟରେ ପୁରୀ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିର କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା ଧମକ ।
Bomb Threat ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜଙ୍କ ଅଦାଲତକୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇଦେବାକୁ ଇ-ମେଲ ଯୋଗେ ଧମକ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି ।
ଆସିଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ-ମେଲ:
ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରାଜଜଙ୍କ ଇ-ମେଲରେ ଏହି ଚେତାବନୀପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ ଆସିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ ଦ୍ୱାରା ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହା ଏକ ଗୁଜବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ:
ବୋମା ଥିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏଥିସହ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା । ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ, କୋର୍ଟର ଲିଫ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଆଦିକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଜଗି ରହିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହା ଗୁଜବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା । ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ମିଥ୍ୟା ଇ-ମେଲ୍ ପଠାଇ ଏଭଳି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି ।
ଗୁଜବକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ?
ଏନେଇ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତୃପ୍ତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖବର ମିଳିବା ପରେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ କୋର୍ଟରେ ବୋମା ନଥିବା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ କିଏ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଲଗାତାର ଆସୁଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ-ମେଲ୍:
ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟକୁ ଏଭଳି ଇ-ମେଲ ଆସିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ରେ ପୁରୀ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ରେ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଆସିଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଗୁଜବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା । ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୮ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସମେତ ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର