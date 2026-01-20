ETV Bharat / state

ମଞ୍ଚକୁ ଚଢିବେ ପୀୟୂଷ, କଟକଣା ହଟାଇଲେ କୋର୍ଟ

ପୀୟୂଷଙ୍କୁ କୋର୍ଟର ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି । ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ । ଚୁକ୍ତି ଖିଲାପ କରିଥିବା ନେଇ ପୀୟୂଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଯୋଜକ ।

Jollywood Actor Piyush Tripathy
ମଞ୍ଚକୁ ଚଢିବେ ପୀୟୂଷ (ETV Bharat Odisha)
Jollywood Actor Piyush Tripathy ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ମଞ୍ଚରେ ହସାଇବେ କନ୍ଦାଇବେ ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ । ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଦାଲତ । ଆଜିଠୁ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ଚୁକ୍ତି ଖିଲାପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପୀୟୂଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ।

ମଞ୍ଚକୁ ଚଢିବେ ପୀୟୂଷ (ETV Bharat Odisha)

ମଞ୍ଚ ଚଢିବେ ପୀୟୂଷ:

ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷଙ୍କୁ କୋର୍ଟର ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି । ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସିଭିଲ କୋର୍ଟ । ଏଣିକି ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିପାରିବେ ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ । ଆଜିଠୁ ପୁଣି ସେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିପାରିବେ । ଏନେଇ ପୀୟୂଷଙ୍କ ଓକିଲ ହିରଣ୍ମୟୀ ନାଥ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ହିରଣ୍ମୟୀ ନାଥ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜିଠୁ ପୀୟୂଷ ମଞ୍ଚରେ ଚଢି ପାରିବେ । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ଖାରଜ ହୋଇଛି ।’

ଚୁକ୍ତି ଖିଲାପ ନେଇ ରହିଥିଲା ବିବାଦ:

ଚୁକ୍ତି ଖିଲାପ କରିଥିବା ନେଇ ପୀୟୂଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ । ଏହି ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍‌ ହୋଇଥିଲା । କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଯାଏଁ ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ବାରଣ ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ଏବେ ପୀୟୂଷ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଅଦାଲତ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମୂଳ ମାମଲା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସିଂହବାହିନୀରେ ପୀୟୂଷ:

ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ‘ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ’ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମଞ୍ଚକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଡ଼ିସେମ୍ବର ୧୮ରୁ ମଞ୍ଚକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନର ଅଭିନୟ ପରେ ଜାନୁଆରୀ ୭ରେ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍‌ ଆସିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଯାତ୍ରାରେ ବିରାମ ଲଗାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର କୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ସହ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ପୀୟୂଷ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଆଜିର ଶୁଣାଣିରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

