ଥରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର, ଭାଙ୍ଗିଲା 25 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ, ଶୀତ ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
2000 ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର 13 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାତି ତାପମାତ୍ରା । ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ନେଇ ଆଇଏମଡି, ଭୁବନେଶ୍ବର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ।
Published : November 17, 2025 at 12:54 PM IST
Bhubaneswar Cold Wave ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଶୀତରେ ଥରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଥଣ୍ଡାରେ 25 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର । ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ପରେ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛି । ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀତର ଲହରୀ ରହିବ । କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ । ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି IMD ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛି ।
ୟୋଲେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଜି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟୋଲେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, କନ୍ଧମାଳ, କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା । ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଫୁଲବାଣୀ, ଭବାନୀପାଟଣା, କୋରାପୁଟ, ଅନୁଗୋଳ, କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼, ଚାନ୍ଦବାଲି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 11 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଭାଙ୍ଗିଲା 25 ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ:
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତ ରାତିରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 12.9°C ରେକର୍ଡ ହେବା ସହ, ଏହା ଗତ 25 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଗତ ରାତି ନଭେମ୍ବର ମାସର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ରାତି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସୂଚନା ଦେଇଛି । 2000 ମସିହା ପରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଏପରି ତଳକୁ ଆସିଛି ।
2000 ପରଠାରୁ ନଭେମ୍ବରରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା:
- 2009 (29 ନଭେମ୍ବର): 13.5°C
- 2018 (25 ନଭେମ୍ବର): 13.6°C
- 2017 (26 ନଭେମ୍ବର): 13.7°C
- 2025 (16 ନଭେମ୍ବର): 13.0°C
- ଆଜି 17 ନଭେମ୍ବର, 2025: 12.9°C (25 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏତେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା କମିଛି । ଝାରସୁଗୁଡାରେ 9.8°C, ରାଉରକେଲାରେ 10°C, କେନ୍ଦୁଝରରେ 11°C ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର (13.4°C), ହୀରାକୁଦ (15°C), ପାରାଦ୍ବୀପରେ (15.2°C), ଗୋପାଳପୁର (15.6°C), ପୁରୀ (17.5°C) ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଥଣ୍ଡା ଦେଖାଦେଇଛି ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପବନ ତୀବ୍ର ହେବା, ଆକାଶ ସଫା ରହିବା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କାରଣରୁ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ତଳକୁ ଖସୁଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ, ଆଉ 3ରୁ 4 ଦିନ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ ।
IMD ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାରି କରିଥିବା ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କଟକ, ଝାରସୁଗୁଡା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଓ କନ୍ଧମାଳର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ; ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଦିନ କମିବ ଶୀତ
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ :
- ହାଲୁକା କିନ୍ତୁ ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ
- ମୁଣ୍ଡ, ଗଳା, ହାତ ଆଦି ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବିତ ଅଂଶ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ
- ସକାଳେ ଓ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଭିଟାମିନ-ସି ଯୁକ୍ତ ଫଳ ଖାଇବା ଓ ଗରମ ପାନୀୟ ପାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
- ଗୃହପାଲିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ
🌧️ IMD Weather Alert:— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 16, 2025
Heavy to very heavy rainfall expected in:
Tamil Nadu (Nov 16–22)
Kerala & Mahe (Nov 16–20)
Coastal Andhra Pradesh & Yanam, Rayalaseema (Nov 17–18)
Andaman & Nicobar Islands (Nov 18–21)
⚠️ Possible waterlogging, flooding & traffic disruptions.
💡 Stay… pic.twitter.com/IC0DQT0VQ4
ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ:
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । 20 ତାରିଖ (ଗୁରୁବାର) ଯାଏଁ କେରଳ ଓ ମାହେରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ସେହିପରି ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ , ରୟାଲସୀମାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜରେ କାଲିଠାରୁ 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର