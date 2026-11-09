ଦୀପାବଳି ପରେ ବଢ଼ିଲା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, 'Poor' ଶ୍ରେଣୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ
ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗୀ, ହୃଦ୍ରୋଗୀ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : November 9, 2026 at 12:53 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 1:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆକାଶ ଧୂଆଁ ଓ କୁହୁଡ଼ିର ଧଳା ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସକାଳ ୧୧ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ତାଳଚେରରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ୨୮୧ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୦୬ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଦୀପାବଳି ପରେ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ !
ସେହିପରି କଟକରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ୧୯୨, ଅନୁଗୁଳରେ ୧୮୬, ବିଲେଇପଦାରେ ୨୫୮, ରାଉରକେଲା ୧୭୮ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ତାଳଚେର, ଭୁବନେଶ୍ଵର ଓ କଟକ ସହରର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା 'Poor' ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି। ସବୁଜ ବାଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶରେ PM10 ଓ PM2.5 ଧୂଳିକଣାର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସହ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଟେମ୍ପରେଚର ଇନଭର୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ନିକଟରେ ଅଟକି ରହିବାରୁ ଧୂଆଁ ଓ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗୀ, ହୃଦ୍ରୋଗୀ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେବା ସହ ସବୁଜ ବାଣ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନକୁ କେହି ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି । ସବୁଜ ବାଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୋଡ଼ା ଓ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସହ ଖଣି ଖନନ ଓ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଳି ଓ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ । ତେବେ ଦୀପାବଳି ପରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା କମିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ସୁଧାର ଆସିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ: ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ଦୀପ ନିଆଁରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ: ଡିଭାଇଡରରେ ପିିଟି ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, 3 ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର