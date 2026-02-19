ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ହାଣିଥିଲେ; ବନ୍ଧା ହେଲେ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତ, 2 ଖଣ୍ଡା ଜବତ
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 4 ଜଣକୁ ବନ୍ଧିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ବି ଫେରାର ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ 4 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଗତ ୧୬ ତାରିଖ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଗବାନପୁର ସ୍ଥିତ ଏକ କାଫେ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ରହିଥିବା ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଦବଙ୍ଗଗିରି:
ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି," ଅଭିଯୋଗକାରୀ କବିରାଜ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଭଗବାନପୁରରେ ଏକ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଓ କାଫେ ଦୋକାନ ରହିଛି । ଗତ ୧୬ ରାତିରେ କବିରାଜଙ୍କ ପୁଅ ହିମାଂଶୁ ଓ ତାଙ୍କର କିଛି ସାଙ୍ଗ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ୩ଟି ବାଇକରେ ଆସି ହଠାତ୍ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହାଦେଖି ହିମାଂଶୁ ଘର ଭିତରେ ପଶି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗୋପୀନାଥ ଭୁଜବଳ ଓ ସନାତନ ବାରିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ । ଏପରି କି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ୩ଟି କାରକୁ ମଧ୍ଯ ଭାଙ୍ଗି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋପୀନାଥ ଏବଂ ସନାତନ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।"
"ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କବିରାଜ ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା (ନଂ ୪୮/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ରହିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଶୁଭମ ବେହେରା ଓରଫ ଶୁଭ (୨୦), ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଓରଫ୍ କାଳିଆ (୨୩), ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନାୟକ ଓରଫ ପ୍ରିନ୍ସ ରାଜ (୨୩) । "
ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ବି ଫେରାର:
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡା, ଦୁଇଟି ବାଇକ, ଓ ୬ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅଟକ ନାବାଳକକୁ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସୌମ୍ୟ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ୨ଟି ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଥାନାରେ ୨ଟି ମାମଲା ରହିଛି । ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନାଁରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରହିଛି । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ତା'ର ଆଉ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ।
