ETV Bharat / state

ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ଘରୁ ୨ କୋଟିର ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ଘଟଣା; ନେଲ୍ଲୋରରୁ ଅଳ୍ପକେ ଖସିଗଲା କୁଖ୍ୟାତ ଚୋର, ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରି ଫେରିଲା ପୋଲିସ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀରେ ବିଲ୍ଡର ପ୍ରୀତମ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଘରୁ ହୋଇଥିବା ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କୁଖ୍ୟାତ ଚୋର ମନୋଜ ସିଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

BHUBANESWAR BUILDER HOUSE THEFT CASE
ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ଘରୁ ୨ କୋଟିର ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ଘଟଣା; ନେଲ୍ଲୋରରୁ ଅଳ୍ପକେ ଖସିଗଲା କୁଖ୍ୟାତ ଚୋର, ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରି ଫେରିଲା ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2026 at 6:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀରେ ବିଲ୍ଡର ପ୍ରୀତମ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଘରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି । ହେଲେ ପୋଲିସ ହାତରୁ ଅଳ୍ପକେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ କୁଖ୍ୟାତ ଚୋର ଜଣକ ଖସିଯାଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନେଲ୍ଲୋର ସହରର ଏକ ହୋଟେଲରୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କେବଳ ଚୋରି ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଆଜି (ସୋମବାର) ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ (ETV Bharat Odisha)

ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୧୯ ମାମଲା, ଝରକା ବାଟେ ଡେଇଁ ପଳାଇଲା ଚୋର:

କୁଖ୍ୟାତ ଚୋର ଜଣକ ହେଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମନୋଜ ସିଂ । ସେ ରହୁଥିବା ହୋଟେଲ ରୁମରୁ ମାତ୍ର ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହ ବିଭିନ୍ନ ହୀରା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ସେପଟେ ତା' ନାଁରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ୧୯ଟି ମାମଲା ରହିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି । ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉକ୍ତ ହୋଟେଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ଆସିବା ଦେଖି ଝରକା ପଟେ ମନୋଜ ଡେଇଁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚୋରି ଅଳଙ୍କାରକୁ ପୋଲିସ କମିଶନର ପ୍ରୀତମଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମନୋଜକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ।

Rescued gold jewelry
ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସୁନା ଗହଣା (ETV Bharat Odisha)

୯ ବର୍ଷ ହେବ ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ନାହିଁ:

ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମନୋଜ ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଚୋର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରୁହେନାହିଁ । ସେ ତା ପରିବାର ସହ ୯ ବର୍ଷ ହେବ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିନାହିଁ । ତାର କେହି ସହଯୋଗୀ ବି ନାହାନ୍ତି । ଏପରିକି ସେ କାହାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରେନାହିଁ । ଏକାକି ହିଁ ଦେଶସାରା ବୁଲିବୁଲି ଚୋରି କରିଥାଏ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚୋରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଞ୍ଚିରେ ଥିଲା। ସେ ରାଞ୍ଚିରୁ ସିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲା । ପରେ ଚୋରି କରି ପୁରୀ ପଳାଇଯାଇଥିଲା । ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବିଶାଖାପାଟଣା, ବିଜୟୱାଡା ହୋଇ ମନୋଜ ନେଲ୍ଲୋର ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ।

Bhubaneswar Commissionerate Police Press Conference
ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ (ETV Bharat Odisha)

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଲି ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଘରକୁ କରୁଥିଲା ଟାର୍ଗେଟ୍:
ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ସେ ସବୁବେଳେ ଟାକ୍ସି ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଯାଏ। ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲା । ସବୁବେଳେ ତା ମୋବାଇଲକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ ରଖୁଥିଲା । ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁନଥିଲା । ନିୟମିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଘର ଖୋଜି ଚୋରି କରେ । ଯେଉଁ ଘରର ତାଲା ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଉନ୍ନତମାନର କଟର ଓ ସ୍କ୍ରିୟୁ ଡ୍ରାଇଭର ବ୍ୟବହାର କରି ଲକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରୁଥିଲା । ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ରଖୁଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଉକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକାଧିକ ଥର ତିହାର ଜେଲରେ ରହିଥିଲା । ଶେଷ ଥର ମନୋଜ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସିକନ୍ଦରାବାଦ୍ ଜେଲରୁ ଆସିଥିଲା ।"

Commissionerate police return stolen gold ornaments
ଚୋରି ସୁନା ଗହଣା ଫେରାଇଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)
୩୧ ରାତିରେ ଚୋରି କରିଥିଲା ମନୋଜ :

ପ୍ରୀତମଙ୍କ ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ସହ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଜୁଲାଇ ୩୧ (ଶୁକ୍ରବାର) ରାତିରେ ଏହି ଚୋରି ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୫୫୬/୨୦୨୬ ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ପ୍ରୀତମ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କଟକ ଯାଇଥିଲେ । ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୩୦ ବେଳେ ପ୍ରୀତମ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଘରର ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଲମୀରା ଭଙ୍ଗାଯାଇ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିଲ୍‌ଡରଙ୍କ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଚୋରି କରିନେଲେ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ହଜିଗଲେ ମୋବାଇଲ ଫେରାଉଛି ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ ! ବର୍ଷକରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୮୦ ମୋବାଇଲ ହସ୍ତାନ୍ତର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

COMMISSIONERATE POLICE BHUBANESWAR
ODISHA CRIME NEWS
INTER STATE THIEF MANOJ SINGH
ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଚୋରି ଘଟଣା
BHUBANESWAR BUILDER HOUSE THEFT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.