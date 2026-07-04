ETV Bharat / state

ବୁଦ୍ଧ ବିହାରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ 10 ଗିରଫ; ରାଜଧାନୀରେ କଥା କଥାକେ ବୁଲୁଛି ଭୁଜାଲି, ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଏକାଧିକ ଘଟଣା

କିଛି ଦିନ ତଳେ ନୟାପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ

chandrashekharpur police station case
ବୁଦ୍ଧ ବିହାରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ 10 ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 4, 2026 at 11:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ । ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ାରୁ ବୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା-ଭୁଜାଲି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀଗୋଷ୍ଠୀ । ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଏକାଧିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ଚିନ୍ତା ବଢିଛି ।

ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଦ୍ଧ ବିହାରରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି (ଶନିବାର) ଗିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଆଇଆରସି ଭିଲେଜର ଉତ୍ତମ ମେକାପ୍, ଭରତପୁରର ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ନାୟକ, ସାଲିଆ ସାହିର ସରୋଜ କୁମାର ନାୟକ, ରାଜୀନ ନାୟକ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ମା ମଙ୍ଗଳା ବସ୍ତିର ସାନ୍ତୋ ବେହେରା, ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ସାଗର ସାହୁ, ଭୋଇ ନଗରର ଲୋକନାଥ ବେହେରା, ଗୌଡ ସାହିର ଶରତ ଖଟୁଆ ।

chandrashekharpur police station case
ବୁଦ୍ଧ ବିହାରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ 10 ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ବାଇକ, ଖଣ୍ଡା, କଟୁରି ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇଦିଆଯାଇଛି । ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ।



ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲେ-
ବୁଦ୍ଧ ବିହାରରେ ଶୁଭମ ସ୍ୱରାଜ ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ବ୍ଲକ୍ ନଂ. ୧୧ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲେ । ଶୁଭମ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଖୋଜା ଚାଲିଥିବା ଜୋନ୍-୬ ଏସିପି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ।


ବଟି ଆଦାୟକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ-
ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗଳାବସ୍ତିରେ ଜୁନ ୨୬ରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ମୂଷା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ୨୪ ତାରିଖ ରାତିରେ ମୂଷା ଓ ତାର ସହଯୋଗୀମାନେ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଇ ଆତଙ୍କରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ବଟି ମାଗି ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଆଦି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମୂଷା ସମେତ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ତେବେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୁବକମାନେ ମୂଷା ଘରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।

chandrashekharpur police station case
ବୁଦ୍ଧ ବିହାରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)
ହୋଟେଲରେ ପିଟାପିଟି-ଜୁନ ୨୭ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନୟାପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା । ଏକ ପାର୍ଟିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ପିଟାପିଟି ହୋଇଥିଲେ । ଘଟଣାରେ ୪ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଥିଲା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଚାକିରିରୁ ବିଦା ହେଲେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଏଏସଆଇ, ମୋବାଇଲ ଫେରାଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

BHUBANESWAR CRIME NEWS
COMMISSIONERATE POLICE
CRIMINALS ARRESTED IN BHUBANESWAR
ବୁଦ୍ଧ ବିହାରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ
BUDH VIHAR GROUP CLASH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.