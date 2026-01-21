କର୍ମଜୀବୀ ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ଛୁଆଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବ BMC !
ଏଣିକି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେବ ବିଏମ୍ସି । ସହିଦନଗରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶିଶୁ ଗୃହ । 30 ପିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାସକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ୫ ଶହ ଟଙ୍କା ।
Published : January 21, 2026 at 2:39 PM IST
BMC CHILD CARE FACILITY ଭୁବନେଶ୍ବର: କର୍ମଜୀବୀ ମାଆ ବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଏଣିକି ମାତ୍ର ୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେବ ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମ୍ସି) । ମାଆ ପରି ଛୁଆର ସବୁ ଅଳି ସହି ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସହ ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ଗୃହ । ୬ ମାସରୁ ୬ ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ବିଏମ୍ସି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମ୍ସି) ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଶିଶୁଗୃହ (କ୍ରେଚ୍) । ସହିଦ ନଗରର ସମନ୍ୱିତ ସର୍ବସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର (IPSC) କୋଠାରେ ଶିଶୁ ଗୃହର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେବ ବିଏମ୍ସି:
ବିଶେଷ କରି ଏହା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । କାରଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଟିଏ କାମ ସମୟରେ ପିଲାର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜୁଟାଇ ପାରେନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ କାମ ସମୟରେ ବି ଛୁଆଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯିବାର ନଜିର ରହିଛି । ତେଣୁ ଏଭଳି ମହିଳାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଶିଶୁ ସନ୍ତଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନର ବା ଯତ୍ନ ନେବାର ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏହାର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରଣା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ବର-ମଧ୍ୟମ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା । ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଗୃହ ।
ଦୀନଦୟାଲ ଜନ ଜୀବିକା ଯୋଜନା-ସହରୀ (DJAY-S):
ଏହି ଗୃହ ଦୀନଦୟାଲ ଜନ ଜୀବିକା ଯୋଜନା- ସହରୀ (DJAY-S) ର ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ "ମୋବାଇଲ କ୍ରେଚ୍" ସହଭାଗିତାରେ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ସକାଳ 9:00ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ମାସରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି । ଯେଉଁ ଠାରେ କି କର୍ମଜୀବୀ ପିତାମାତାମାନେ ମାସିକ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଦେୟରେ ଏହି ସେବା ନେଇ ପାରିବେ । ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳର ନାଗରିକମାନେ ସହିଦ ନଗରରେ ଥିବା ଏହି ଶିଶୁ ଗୃହର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ । ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମୁଦାୟ 30 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏଠାରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଉପକରଣ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଓ ଖେଳକୁଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଶିଶୁ ଗୃହକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ୍ଥରେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଚିତ୍ର ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଘରର ଯେଉଁ କାନ୍ଥକୁ ଚାହିଁବ, ସେଥିରେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ଆଉ ଅନେକ କିଛି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ କିଛି ଶିକ୍ଷାଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ ।
ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ରୂପାଲୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମାଆ ତାର କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ବେଶ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଛୁଆ କିପରି ରହିବ, ସେନେଇ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ହେଲେ ବିଏମ୍ସି ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ବଡ କଥା ହେଉଛି ମାସକୁ ଘରୋଇ ଶିଶୁ ଗୃହ ଗୁଡିକରେ ୨ରୁ ୫ ହଜାର ଯାଏଁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମାତ୍ର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଯାହା ସବୁ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ, ଏହି ମାସିକ ଦେୟ ଦେବା ପାଇଁ । ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଭଲ ଓ ପାକେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମଧ୍ୟ ।"
ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବାଗ୍ରେ: ମେୟର
ସେହିପରି ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, "ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏଭଲି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଆଯାଇଛି । ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ବଚ୍ଛଳ ନଥିବା କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଯେପରିକି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାନ୍ତି ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେବା କି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେଭଳି ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ବି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି । ଏଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖେଳିବା ଯାଏ, ସବୁ ସମୟ ସାରଣୀ ହିସାବରେ କରାଯିବା । ଉତ୍ତମ, ପୃଷ୍ଟିକର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ୩ ଥର ଦିଆଯିବ । ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନରେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା କରାଯିବନି ସିସିଟିଭି ଭିତରେ ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିବ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଆହ୍ୱାନ । ଏହାକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ମତ ନେଇଥିଲୁ ଭଲ ଗ୍ରହଣୀୟତା ରହିଛି । ଏଠାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ୧୫ ଏସଏଚଜି ମହିଳା ବା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର