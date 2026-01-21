ETV Bharat / state

କର୍ମଜୀବୀ ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ଛୁଆଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବ BMC !

ଏଣିକି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେବ ବିଏମ୍‌ସି । ସହିଦନଗରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶିଶୁ ଗୃହ । 30 ପିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାସକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ୫ ଶହ ଟଙ୍କା ।

Child Care Facility Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଖୋଲିଲା ଶିଶୁଗୃହ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 21, 2026 at 2:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BMC CHILD CARE FACILITY ଭୁବନେଶ୍ବର: କର୍ମଜୀବୀ ମାଆ ବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଏଣିକି ମାତ୍ର ୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେବ ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମ୍‌ସି) । ମାଆ ପରି ଛୁଆର ସବୁ ଅଳି ସହି ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସହ ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ଗୃହ । ୬ ମାସରୁ ୬ ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ବିଏମ୍‌ସି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମ୍‌ସି) ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଶିଶୁଗୃହ (କ୍ରେଚ୍) । ସହିଦ ନଗରର ସମନ୍ୱିତ ସର୍ବସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର (IPSC) କୋଠାରେ ଶିଶୁ ଗୃହର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

କର୍ମଜୀବୀ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଖୋଲିଲା ଶିଶୁ ଗୃହ (ETV Bharat Odisha)

ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେବ ବିଏମ୍‌ସି:

ବିଶେଷ କରି ଏହା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । କାରଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଟିଏ କାମ ସମୟରେ ପିଲାର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜୁଟାଇ ପାରେନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ କାମ ସମୟରେ ବି ଛୁଆଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯିବାର ନଜିର ରହିଛି । ତେଣୁ ଏଭଳି ମହିଳାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଶିଶୁ ସନ୍ତଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନର ବା ଯତ୍ନ ନେବାର ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର ପାଇଁ ବିଏମ୍‌ସି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏହାର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରଣା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ବର-ମଧ୍ୟମ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା । ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଗୃହ ।

Child Care Facility Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଖୋଲିଲା ଶିଶୁଗୃହ (ETV Bharat Odisha)

ଦୀନଦୟାଲ ଜନ ଜୀବିକା ଯୋଜନା-ସହରୀ (DJAY-S):

ଏହି ଗୃହ ଦୀନଦୟାଲ ଜନ ଜୀବିକା ଯୋଜନା- ସହରୀ (DJAY-S) ର ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ "ମୋବାଇଲ କ୍ରେଚ୍" ସହଭାଗିତାରେ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ସକାଳ 9:00ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ମାସରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି । ଯେଉଁ ଠାରେ କି କର୍ମଜୀବୀ ପିତାମାତାମାନେ ମାସିକ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଦେୟରେ ଏହି ସେବା ନେଇ ପାରିବେ । ବିଏମ୍‌ସି ଅଞ୍ଚଳର ନାଗରିକମାନେ ସହିଦ ନଗରରେ ଥିବା ଏହି ଶିଶୁ ଗୃହର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ । ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମୁଦାୟ 30 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏଠାରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଉପକରଣ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଓ ଖେଳକୁଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଶିଶୁ ଗୃହକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ୍ଥରେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଚିତ୍ର ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଘରର ଯେଉଁ କାନ୍ଥକୁ ଚାହିଁବ, ସେଥିରେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ଆଉ ଅନେକ କିଛି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ କିଛି ଶିକ୍ଷାଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ ।

Child Care Facility Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଖୋଲିଲା ଶିଶୁଗୃହ (ETV Bharat Odisha)

ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ରୂପାଲୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମାଆ ତାର କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ବେଶ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଛୁଆ କିପରି ରହିବ, ସେନେଇ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ହେଲେ ବିଏମ୍‌ସି ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ବଡ କଥା ହେଉଛି ମାସକୁ ଘରୋଇ ଶିଶୁ ଗୃହ ଗୁଡିକରେ ୨ରୁ ୫ ହଜାର ଯାଏଁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମାତ୍ର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଯାହା ସବୁ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ, ଏହି ମାସିକ ଦେୟ ଦେବା ପାଇଁ । ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଭଲ ଓ ପାକେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମଧ୍ୟ ।"

Child Care Facility Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଖୋଲିଲା ଶିଶୁଗୃହ (ETV Bharat Odisha)

ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବାଗ୍ରେ: ମେୟର

ସେହିପରି ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, "ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏଭଲି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଆଯାଇଛି । ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ବଚ୍ଛଳ ନଥିବା କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଯେପରିକି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାନ୍ତି ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେବା କି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେଭଳି ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ବି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି । ଏଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖେଳିବା ଯାଏ, ସବୁ ସମୟ ସାରଣୀ ହିସାବରେ କରାଯିବା । ଉତ୍ତମ, ପୃଷ୍ଟିକର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ୩ ଥର ଦିଆଯିବ । ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନରେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା କରାଯିବନି ସିସିଟିଭି ଭିତରେ ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିବ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଆହ୍ୱାନ । ଏହାକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ମତ ନେଇଥିଲୁ ଭଲ ଗ୍ରହଣୀୟତା ରହିଛି । ଏଠାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ୧୫ ଏସଏଚଜି ମହିଳା ବା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା । "

Child Care Facility Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଖୋଲିଲା ଶିଶୁଗୃହ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆମ ବସ୍‍ ଚଳାଇବେ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର, ପୁନେରେ ଦିଆଯିବ ତାଲିମ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ନେଇ କଠୋର ବିଏମସି; SOP ନମାନିଲେ ରଦ୍ଦହେବ ଯାତ୍ରା କମିଟିର NOC

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ଯୋରନ୍ଦା ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BHUBANESWAR MUNICIPAL CORPORATION
DJAY S SCHEME
CHILD CARE FACILITY BHUBANESWAR
BMC CRECHE FACILITY
BMC CHILD CARE FACILITY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.