ETV Bharat / state

ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବିମାନ ବିପଦ! ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ସତର୍କ ବାର୍ତ୍ତା

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଚ୍ଚତା ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏକ ବହୁତଳ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 5, 2026 at 8:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Biju Patnaik Airport ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର (BPIA) ନିକଟରେ ଅନୁମୋଦିତ ଉଚ୍ଚତା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏକ ବହୁତଳ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ନେଇ ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ NOTAM (Notice to Airmen) ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନୋଟିସ୍‌ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଅବତରଣ ସମୟରେ ଉଡ଼ାଣ ପଥରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର (ETV Bharat)


ଉଚ୍ଚତା ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଚିହ୍ନଟକରଣ:

ଜୁଲାଇ ୧୭ ତାରିଖରେ କରାଯାଇଥିବା ବାଧା ସୀମା ପୃଷ୍ଠ (Obstacle Limitation Surface ) ସର୍ଭେ ବେଳେ ଏହି ଉଚ୍ଚତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ସର୍ବାଧିକ ୮୭.୩୭ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ NOC ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅଟ୍ଟାଳିକାଟି ୯୮.୯୦୭ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁମୋଦିତ ସୀମାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୧.୫ ମିଟର ଅଧିକ ରହିଛି । ଉକ୍ତ ଅଟ୍ଟାଳିକାଟି ବିମାନବନ୍ଦରର ଏରୋଡ୍ରମ୍ ସନ୍ଦର୍ଭ ସ୍ଥାନ (Aerodrome Reference Point) ଠାରୁ ମାତ୍ର ୩.୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ ବିମାନର ଅବତରଣ ଫନେଲ୍ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି ।

Biju Patnaik Airport
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର (ETV Bharat)



ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଜୁଲାଇ ୩୧ରେ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ନୋଟିସ୍‌ର କପି DGCA, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରାଧିକରଣ (BDA), ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC), ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ନିୟାମକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ପଠାଯାଇଛି ।

ଉଚ୍ଚତା କମାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:

ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "NOTAM ଜାରି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ଅବତରଣ ସମୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଧା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବିମାନ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା । ଏହା ସହିତ ବାକି ଉଚ୍ଚ ଅଟାଳିକାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍‌ କରାଯାଇଥିଲା । ବିମାନ ବନ୍ଦର ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଓ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଆଦିକୁ ଉଚ୍ଚତା କମାଇବା ପାଇଁ ବିଏମସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"

ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ବାସ କରୁଥିବା ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ । ତାହା ପୁଣି କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରହିଛି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଘର ଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚତା ନିୟମ ଆନୁସାରେ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ବା କମ୍ପାନୀ ନିୟମ ନମାନି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚର ବିଲଡିଂ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନ ଅବତରଣ ଉଡାଣ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବଦଳିବ ରାଜ୍ୟର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଚିତ୍ର ! ୫ରୁ ବଢ଼ି ୧୦ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ୧୦ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା

ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଗିରଫ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

NOTICE TO AIRMEN
BHUBANESWAR AIRPORT PILOT ALERT
BPIA NOTICE TO BUILDER HEIGHT NORM
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର
BIJU PATNAIK INTERNATIONAL AIRPORT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.