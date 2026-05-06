ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନାତୁଣୀ ସମେତ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ମୃତ
ଭୋର ୪.୩୦ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : May 6, 2026 at 10:54 AM IST|
Updated : May 6, 2026 at 11:28 AM IST
Laxmisagar Fire Incident ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସନ୍ତୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ । ଫଳରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆଜି(ବୁଧବାର) ଭୋର ପ୍ରାୟ ୪.୩୦ ସମୟରେ ବେସମେଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି 8 ବର୍ଷର ନାତୁଣୀ । ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରେ ନିଆଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସର୍ଟସର୍କିଟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ:
ମୃତକ ହେଲେ କେୟାରଟେକର ବିଶ୍ଵନାଥ ବେହେରା, ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲଭା ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ତେଜସ୍ଵୀନି । ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓସ୍କାର ସିଟି ନିକଟରେ ଥିବା ବାସନ୍ତୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଭୋର ପ୍ରାୟ ୪.୩୦ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ରୁମରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ।
ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାଢେ 5ଟାରେ ଖବର ପାଇଲି...
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ମୃତ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପୁଅ କହିଛନ୍ତି, ‘ଭୋର 5.30ଟା ବେଳକୁ ବାପା ବୋଉ ନିଆଁରେ ପୋଡି ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ବାପା ଏଠାରେ କେୟାରଟେକର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।’
ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ନାତୁଣୀ ମୃତ:
ତେବେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଧୂଆଁ ସମଗ୍ର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆବୃତ କରିଦେଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ନାତୁଣୀ । ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ।
ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ ଲାଗିଲା ନିଆଁ:
EV ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯାଞ୍ଚ ଠିକ୍ ରୂପେ ହେଉନଥିବାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା:
ସେହିପରି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ଭୋର ପ୍ରାୟ 4ଟା ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଏଥିରେ କେୟାର ଟେକର ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସର୍ଟସର୍କିଟ କାରଣରୁ ହୁଏତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡିବ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର