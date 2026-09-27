ETV Bharat / state

ଜୋର ଧରିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦାବି, ସମାବେଶରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ରାଜଧାନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏହାର ନିକଟସ୍ଥ ନାଗରିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେବା ପାଇବାରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଦାବିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

Etv Bharatbhubaneswar bar association demand for revenue district tag to bhubaneswar
ଜୋର ଧରିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦାବି, ସମାବେଶରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 27, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା କରାଯାଉ । ଏ ନେଇ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପରିଚୟ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରିବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଓ ସାମୂହିକ ମତ ଗଠନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓକିଲ ସଙ୍ଘର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗ ଦେଇ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

bhubaneswar bar association demand for revenue district tag to bhubaneswar
ଜୋର ଧରିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦାବି, ସମାବେଶରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି (Etv Bharat)



ଏହି ସଭାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଶୋକ ଛୋଟରାୟ, ସମ୍ପାଦକ ସୁମନ ରାଉତରାୟ, ଜଟଣୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ, ଏକାମ୍ର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ଜୟଦେବ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓକିଲ ସଂଘର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନସ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।



ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍‌ର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ (General Body Meeting - GBM)ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ରେଭେନ୍ୟୁ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଗଠନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରାଯାଇଛି।

bhubaneswar bar association demand for revenue district tag to bhubaneswar
ଜୋର ଧରିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦାବି, ସମାବେଶରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି (Etv Bharat)



ଓକିଲ ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ରେଭେନ୍ୟୁ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଗଠନ କରିବା ଦାବିକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସୁଛି। ଏହି ଦାବି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଧାରଣା, ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ଆଦି କରାଯାଇଛି । ୧୯୯୬ରେ ଆସୋସିଏସନ୍‌ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେ.ବି. ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ, ସଚିବାଳୟ ଫାଟକ ବାହାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ଆସୋସିଏସନ୍‌ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ରେଭେନ୍ୟୁ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବିକୁ ବିଚାରାଧୀନ ରଖାଯାଇଥିଲା।

bhubaneswar bar association demand for revenue district tag to bhubaneswar
ଜୋର ଧରିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦାବି, ସମାବେଶରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି (Etv Bharat)

ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ଇତିମଧ୍ୟରେ ୩୦ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ଉପରେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ଗଠିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଏ. କମିଶନ୍‌ର ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜନସମସ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ରାଜଧାନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏହାର ନିକଟସ୍ଥ ନାଗରିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେବା ପାଇବାରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ୩ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ମାମଲା; ବଢ଼ିଲା ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକଙ୍କ ଅଡୁଆ, ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କଲେ ବୌଦ୍ଧ SDJM

TAGGED:

REVENUE DISTRICT TAG
CAPITAL CITY BHUBANESWAR
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓକିଲ ସଂଘ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା
BHUBANESWAR BAR ASSOCIATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.