ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା NIA
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଜାଦ ନଗର ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା (NIA) 7 ମାସ ପରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 8, 2026 at 1:50 PM IST
Azad Nagar Explosion Case ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏୟାରଫିଲ୍ଫ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରପଦା ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର 7 ମାସ ପରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ରୋହନ ରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ ଓରଫ ସାନୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସାନୁ ପାଖରୁ ମୋବାଇଲ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ NIA ଅଧିକ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି । ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଗିରଫ ଭୟରେ ଫେରାର ମାରିଥିଲା:
ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରୋହନର ହାତ ଥିବା ନେଇ NIA ପ୍ରମାଣ ପାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ରୋହନର ଭୂମିକା କ'ଣ, ସେନେଇ NIA ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ । ତେବେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ପରେ ରୋହନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପଳାଇଥିଲା । ଗିରଫ ଭୟରେ ସେଠାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଥିଲା । NIA ଖବର ପାଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ରୋହନକୁ କାବୁ କରିଛି ।
୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରପଦା ଆଜାଦ ନଗରର ଏକ ଭଡ଼ାଘର ଛାତ ଉପରେ ବୋମା ଭିଡା ହେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ବୋମା ତିଆରି କଲାବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେହେନବାଜ ମଲ୍ଲିକ ଓରଫ୍ ମୁଫି ଏବଂ ମୁଫିର ମାଆ ୫୧ ବର୍ଷୀୟା ଲିଜାତୁନ୍ ବିବି ସମେତ ୪ ଜଣ ଗୁରତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୪ ତାରିଖରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଫିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ୧୦ ତାରିଖରେ ମୁଫିର ମାଆ ଲିଜାତୁନ ବିବିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣ ବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ମୁଫିର ବାନ୍ଧବୀ ତୃପ୍ତିମୟୀ ମହଲା ଓ ସହଯୋଗୀ ଅମିୟ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ବୋମାରେ RDXରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ NIA ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅପରାଧ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ: ବୋମା ଭିଡ଼ା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୫ ଆହତ
ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା: ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ NIA ଟିମର ତନାଘନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର