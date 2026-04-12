ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ ସ୍ମୃତି ବଖାଣିଲେ 60 ଦଶକର ବ୍ୟବସାୟୀ; ଶଗଡରେ ଆସୁଥିଲା ପରିବା, ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 900 ଦୋକାନ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏହି ହାଟ 70 ବର୍ଷର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣୀମ ଇତିହାସକୁ ଜାବୁଡି ଧରି ପାଲଟି ଯାଇଛି ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ ସହର ଗୌରବର ମୂକସାକ୍ଷୀ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : April 12, 2026 at 10:45 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପୂରିବ ୭୭ ବର୍ଷ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲସିଟି ପାଳିବ ୭୮ତମ ଜନ୍ମଦିବସ । ଏହି ଅବସରକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଛାତି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରାଜଧାନୀର ଦୈନିକ ହାଟ ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ ସହରର ଦୀର୍ଘ ୭୦ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଓ ଗୌରବର ମୂକସାକ୍ଷୀ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ୟୁନିଟ-୧ ହାଟ ଆଜି ରାଜଧାନୀର ଐତିହ୍ୟକୁ ବହନ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
ଅଜଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଗୁଥିଲେ, ଏବେ ମଣିଷ ଆଉ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି-
ସେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ଥିଲା ଅତ୍ମୀୟତାର ସୁଗନ୍ଧ । ଯେକୌଣସି ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ, ଅଜଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଗୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଚିତ୍ର ବଦଳିଯାଇଛି—ମଣିଷ ଆଉ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ସମାଜର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁଙ୍କୁ ବେଦନା ଦେଇଛି । ସମୟର ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି, ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳୁଛି । ବିଳାସବ୍ୟସନ ଏବେ ଜୀବନର ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ହୋଇ ମାଇଲ ମାଇଲ ଚାଲି ହାଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା-
ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବଢ଼େଇବାଙ୍କ ସାହିର ୮୦ ବର୍ଷୀୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ । ୬୦ ଦଶକରୁ ଏହି ସହରକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ସେ ୟୁନିଟ-୧ ହାଟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା । ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ହୋଇ ମାଇଲ ମାଇଲ ଚାଲି ଏକ ନମ୍ବର ହାଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଶତାଧିକ ଶଗଡ଼ରେ ଆଳୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ଏହି ହାଟକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ।
ଅସ୍ଥାୟୀ ହାଟରୁ ୟୁନିଟ-୧ ହାଟ ପରିଚୟ-
"50 ଦଶକରେ ବାପୁଜିନଗର (Bapujinagar)ର କେଦାରପଲ୍ଲୀରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ହାଟ ପରେ ୟୁନିଟ-୧ ହାଟ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲା । ପ୍ରଥମେ ୯୦୦ଟି ଦୋକାନ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ହାଟ ଆଜି ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ବିଶାଳ ଆକାର ନେଇଛି । ଆରମ୍ଭରେ ୪ ଏକର ୮୨୨ ଡିସିମିଲ ଜମିରେ ଥିବା ଏହି ହାଟ ଏବେ ଅଧିକ ୪ ଏକର ଯୋଗ ହୋଇ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ ।
ଦୈନିକ ୮୦ ହଜାର ଲୋକ କିଣାକିଣି ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି-
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ୧୯୫୦ରେ ପ୍ରାୟ ୫ରୁ ୮ ହଜାର ଲୋକ ଏହି ହାଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ । ଏବେ କିନ୍ତୁ ଦୈନିକ ୬୦ରୁ ୮୦ ହଜାର ଲୋକ ଏଠାରେ କିଣାକିଣି ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ହାଟ ଭିତରେ ୧୪୩୦ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାହାରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ ଖୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଜୀବିକା ଚାଲାଉଛନ୍ତି । ମୋଟ ମିଶାଇ ଏବେ ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ଏହି ହାଟର ଅଂଶ ହୋଇଛି ।
୧୯୪୮ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜଧାନୀ ଘୋଷଣା-
ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ୧୯୪୮ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜଧାନୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ୧୯୫୦ରୁ ୧୯୫୮ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ହାଟର ଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ୧୯୬୨ରେ ସରକାର ଦୋକାନ ବଣ୍ଟନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ୯୩୦ଟି ଦୋକାନ ଥିଲା । ପରେ ୧୯୮୪ରେ ଜିଏ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ Bhubaneswar Municipal Corporationକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା । ଏବେ ରାଜଧାନୀ ହାଟରେ ୧୫ରୁ ଅଧିକ କଞ୍ଚା ପରିବା ଗୋଦାମ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ସମୁଦାୟ ମିଶାଇ ଦୈନିକ ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି । ମାସିକ ଭାଡ଼ା ଆଧାରରେ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ହାଟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କମିଟି-
ରାଜଧାନୀ ହାଟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ରହିଛି । ରାଜଧାନୀ ଦୈନିକ ହାଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ୧୯୭୬ ଲେବର ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି । ଏହି ହାଟ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଯାତ୍ରାର ଜୀବନ୍ତ ଦଲିଲ ଭାବେ ଆଜିବି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛି ।
ରାଜଧାନୀ ହାଟର ଗୁଣ ବଖାଣିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀ-
ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁଙ୍କ ମତରେ, ସେତେବେଳେ ଛାତଘର କମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲା, ଚାରିପାଶେ ଥିଲା ସବୁଜିମାର ଆବରଣ । ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହାତଗଣା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଥିଲା । ଆଜି କିନ୍ତୁ ନା ଅଛି ସେଇ ଆନନ୍ଦ, ନା ସେଇ ମାନବିକତା । ଉଚ୍ଚ ତାରକା କୋଠା ଓ କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ସହରର ପରିଚୟ । ଯେଉଁଠାରେ ଶଗଡ଼ ଓ ରିକ୍ସା ବ୍ୟତୀତ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଠାରେ ଆଜି ଗାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଓ ଧୂଆଁ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି । ସବୁଜିମା ହାରାଇଯାଇଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବନ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇପଡ଼ିଛି । କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ତାପମାନର ତିବ୍ରତା । ସେତେବେଳେ ପନିପରିବା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଥିଲା, ଆଜି ସେହି ପନିପରିବା ଖାଇ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁରାରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ୍-୧ ସ୍ଥିତ ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ ସହରର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବଜାର ।
