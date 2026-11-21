ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି, ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ଭିଡ଼ କମିବା ଯାଏ ବଳବତ୍ତର
ନଭେମ୍ବର ୨୪ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩ ଯାଏ ଚାଲିବ ମହୋତ୍ସବ; ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଲଗା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ଭାରୀ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ରହିବ।
Published : November 21, 2026 at 3:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୨୪ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କୁଆଖାଇ ନଦୀପଠାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଙ୍କୁଆଳସ୍ଥିତ କୁଆଖାଇ ନଦୀପଠାରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।
ଏହି ଦୁଇଟି ମହୋତ୍ସବରେ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯାତାୟାତକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି କଟକଣା ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ଭିଡ଼ କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ଧାରା ୯୬ ଅନୁସାରେ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗଡ଼ା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି: ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗଡ଼ାଠାରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ।
ବରିମୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି: ବରିମୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକୁ ଜରିପାଟଣା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଅବରୋଧ ସ୍ଥଳରୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଜରିପାଟଣା ଗାଁ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ରଖିପାରିବେ।
ନନ୍ଦନକାନନ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି: ନନ୍ଦନକାନନ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜଣା କେନାଲ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ରସୁଲଗଡ଼/ପଳାଶୁଣୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ।
ଭାରୀ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଉପରେ କଟକଣା: ବାଲିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗଡ଼ାଠାରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।
- ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା
ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ସାଇ ମନ୍ଦିର ଛକ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି: ସାଇ ମନ୍ଦିର ଛକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ ସ୍ଥଳରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ରଙ୍ଗବଜାର ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି: ରଙ୍ଗବଜାର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରିଜ୍ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ଅବରୋଧ ସ୍ଥଳରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗବଜାର ନିକଟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ରଖିପାରିବେ।
- ବାଲିକାଟି ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି: ବାଲିକାଟି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରିଜ୍ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ଅବରୋଧ ସ୍ଥଳରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଗଡ଼ ଶ୍ରୀରାମପୁରଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ରଖିପାରିବେ।
- ହାଇ-ଟେକ୍ ମେଡିକାଲ ଓ ବାଙ୍କୁଆଳ ଗ୍ରାମ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି: ଏହି ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ଅବରୋଧ ସ୍ଥଳରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଗଡ଼ା ପାର୍କିଂ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଗୋଦାମ ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ି ରଖିପାରିବେ।
- ଲିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମ ପଟୁ ନଦୀପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି: ଲିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ନଦୀପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରିଜ୍ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ଅବରୋଧ ସ୍ଥଳରୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବାସୁଆଘାଇ ନଦୀପଠା ନିକଟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ରଖିପାରିବେ।
- ଭାରୀ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଉପରେ କଟକଣା: ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବାଲିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟଙ୍କପାଣି ରାସ୍ତାରେ ଭାରୀ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।
ତେଣୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ‘ନୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍’ ଘୋଷଣା; ରାତି 11 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥର ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବେ ଭେଣ୍ଡର !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର