ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ; ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରି, ଆଗୁଆ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଚେକ୍-ଇନ୍ରେ ସମୟ ଦେବାକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍
ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : January 22, 2026 at 10:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଆଗୁଆ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଚେକ୍-ଇନ୍ରେ ସମୟ ଦେବାକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିମାନବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ବିମାନ ବନ୍ଦର ।
ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି- ଯଥା, ଠିକ ସମୟ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ, ଚେକ୍-ଇନ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଉଡ଼ାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର । ଯାହା ବର୍ଷକୁ ୫.୧୫ ମିଲିୟନ ଯାତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଯାତାୟାତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦେଶରେ ୧୩ ତମ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରହିଛି । ୭୦ ମିଲିୟନ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର । ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରିବେ, ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ବର୍ତମାନ ୩୦ ବଦଳରେ ୨୮ ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନ ଯିବାଆସିବା କରୁଛି ।
୨୦୨୩ -୨୪ ମସିହାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ୪୬ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୨- ୨୩ ମସିହାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୩୬ ଲକ୍ଷ ଥିଲା । ତେବେ ଦୈନିକ ଯିବାଆସିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି ୧୪ ହଜାର । ତେବେ ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା । ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ମଧ୍ୟ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ।
୨୦୨୨ -୨୩ ମସିହାରେ ବିମାନବନ୍ଦର ୩୦ ହଜାର ୭୪୫ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ୨୦୨୩ -୨୪ ମସିହାରେ ଏହା ୩୫ ହଜାର 368 ବିମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା । ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରାୟ ୪୭ ବିମାନର ଆଗମନ ଏବଂ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର