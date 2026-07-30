ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା; ଖେଳଛୁଟିରେ ସ୍କୁଲରୁ ଯାଇ ଫେରିଲେନି ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ, ପାଣିକୁଣ୍ଡରୁ ମୃତଦେହ ଜବତ

ଖେଳ ଛୁଟିରେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସ୍କୁଲର କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବାହାରି ଆସି ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Student dead body found
ପାଣିକୁଣ୍ଡରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 30, 2026 at 7:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରସ୍ଥିତ DM (Demonstration Multipurpose) ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ ହେଲେ ୟୁନିଟ୍ -୯ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସିଂ(୭)। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଶୋକ ଖେଳିଯାଇଛି। ଖେଳ ଛୁଟିରେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସ୍କୁଲର କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଉ ସେ ଫେରିନଥିଲେ।

ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ପାଣିକୁଣ୍ଡରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସହିଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।

ଖେଳଛୁଟିରେ ନିଖୋଜ ପରେ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ


ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାମୁଁ ପୋଲିସ୍ ଲାଇନ୍‌ରେ କନଷ୍ଟେବଳ ଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ପାଣିକୁଣ୍ଡରେ ବୁଡିଯିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ପାଣିକୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୪ରୁ ୫ ଫୁଟ୍ ପାଣି ଥିଲା। ତେବେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି।

ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧:୨୦ ସମୟରେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସ୍କୁଲ ପରିସରରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪:୩୦ରେ ଖବର ପାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀଙ୍କୁ ନ ପାଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସହୀଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ ସହ ସମସ୍ତ ପିସିଆର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲରୁ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବାହାରି ପୋଲିସ୍ ଲାଇନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ ପାର୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଉକ୍ତ କୁଣ୍ଡରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା।


TAGGED:

BHUBANESWAR STUDENT DEATH
BHUBANESWAR SCHOOL GIRL DEATH
SCHOOL STUDENT BHUBANESWAR
ଭୁବନେଶ୍ବର ଛାତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ମୃତ୍ୟୁ
BHUBANESWAR SCHOOL STUDENT DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.