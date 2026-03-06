ରାଜଧାନୀରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ, ଖବର ଦେଲେ ପୋଲିସ ଦେବ 25 ହଜାର ପୁରସ୍କାର
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ । ଏଥିପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଏଥିସହ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି ।
Published : March 6, 2026 at 4:09 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Child Missing ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ଘଟଣା । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨ ଜଣ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରୁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ନାବାଳିକାଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଖୋଜା ଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛି ।
2 ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ:
ମୈତ୍ରୀବିହାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲିଆ ସାହିରେ ନାବାଳିକା ଦ୍ୱୟ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାତିରେ ଘରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ ନାବାଳିକା ହେଲେ ସାଲିଆ ସାହି ତାରିଣୀ ନଗରର ସନ୍ତୋଷ ଦେହୁରୀଙ୍କ ଝିଅ ସୁମିତ୍ରା ଦେହୁରୀ ଓ ହାତିଆଶୁଣି ନଗରର ଶ୍ରୀଧର ନାୟକଙ୍କ ଝିଅ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକ । ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ଖବର ଦେଲେ ୨୫ ହଜାର ଲେଖାଏ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
କଣ କୁହାଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟରରେ ?
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଲିଆସାହିର ଦୁଇ ନାବାଳିକା ସୁମିତ୍ରା ଏବଂ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପୋଷ୍ଟରରେ କୁହାଯାଇଛି । ଏନେଇ (୯୪୩୭୧୨୩୪୯୬ / ୯୦୯୦୨୮୯୨୩୦/ ୯୭୭୭୯୨୮୯୧୧) ଖବର ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସନ୍ଧାନ ଖବର ଦେଲେ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟରରେ କୁହାଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟର ଜରିଆରେ ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡିଛି ।
ଏନେଇ ମୈତ୍ରୀବିହାର ଥାନାଧିକାରୀ ରବିନାରାୟଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ବେଳେ ନାବାଳିକାଦ୍ୱୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି । ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ।’
3 ଦିନ ତଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ନାବାଳକ:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୩ ଦିନ ତଳେ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣେ ୧୨ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକଙ୍କୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ନିଖୋଜ ନାବାଳକ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଜ୍ୟୋଷ୍ନାମୟୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ । ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଧଉଳି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।
