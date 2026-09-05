ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତା; ଅଢେଇ ବର୍ଷରେ 1200ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ଗଲାଣି, କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବ ‘ଜୀବନ ଜିନ୍ଦାବାଦ୍ 2.0’
କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତା ? ଆତ୍ମହତ୍ୟାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ‘ଜୀବନ ଜିନ୍ଦାବାଦ୍ 2.0’ ଅଭିଯାନ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍
Published : September 5, 2026 at 7:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଅମୂଲ୍ୟ, ସେଠି ବଢ଼ୁଛି ଜୀବନ ହାରିବାର ପ୍ରବଣତା । ହସ ଖୁସିରେ ଜିଉଁଥିବା ଲୋକଟି ହଠାତ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ହାରିବା ଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି । କେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ, ତ କେତେବେଳେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରେମରେ ବିଚ୍ଛେଦ କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ାର ଚାପ ଏବଂ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ଅନେକ କାରଣରୁ ଲୋକେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସହ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ।
ବଢୁଥିବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଏକ ଉଦବେଗଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗତ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଲୋକ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ଯାହା ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଏହା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏଥର 'ଜୀବନ ଜିନ୍ଦାବାଦ୍ 2.0' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।
ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ କରାଯିବ ସଚେତନ-
ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଗତବର୍ଷ 'ଜୀବନ ଜିନ୍ଦାବାଦ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା । ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା କମିଥିଲା । ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା । ଏଥର ଜୀବନ 'ଜିନ୍ଦାବାଦ୍ 2.0' ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ ସଚେତନ କରାଯିବ । ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମାଜ ଓ ପରିବାର ପାଇଁ ଯେତିକି ବିପଦ ନିଶା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବିପଦ ।"
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେଣି 200 ଜଣ-
ଭୁବନେଶ୍ବର ସହରାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, 2024 ମସିହାରେ 498 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ସେହିପରି 2025 ମସିହାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢି 500 ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ ଅର୍ଥାତ୍ ୬ମାସ ମଧ୍ୟରେ 200ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 500 ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
କାରଣ କହିଲେ ମନସତ୍ତ୍ୱବିତ୍...
ମନସତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରଥ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ତାରତମ୍ୟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି । ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମୀୟତା କମିଯାଇଛି । ଏବେ ଲୋକମାନେ ଦେଖାଇ ହେବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ଇଏମଆଇ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ପଡ଼ିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ଏବେ ସବୁ କିଛି ଶୀଘ୍ର ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଧର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି କମିଯାଇଛି । ସମୟକୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନକରାତ୍ମକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ପୁରୁଣା ଆଇପିସିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦଫା ରହୁଥିଲା । ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବଞ୍ଚିଯାଉଥିବ, ତା ନାମରେ ମାମଲା ହେଉଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ନୂଆ BNSରେ ଉକ୍ତ ଦଫାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଉ ଭୟ ରହୁନାହିଁ । ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ।"
କିପରି ଲାଗିବ ଅଙ୍କୁଶ ?
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକମାନେ ନକରାତ୍ମକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରକୃତି ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ । ପରିବାର ସହ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିବା ଦରକାର । ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଷୟ ରହିବା ଦରକାର । ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ତାରତମ୍ୟ କମାଇବା ଦରକାର । ସରକାର, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପରିବାରର ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କମାଯାଇପାରିବ ।"
ରାଜଧାନୀର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା:
ଏପ୍ରିଲ ୧୫:
ଭୁବନେଶ୍ବର ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୟୁନିଟ ୩ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡା ଅଞ୍ଚଳର ଟିକିଲି ରାଉତ (୨୨) ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଲି ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମୟର ଫଟୋ ପଠାଇଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ପ୍ରେମଜନିତ କାରଣ ପାଇଁ ଟିକିଲି ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ।
ଜୁନ ୨୬:
ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରିଆଂଶୁ ସାହୁ (୨୦) । ସେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଥିଲେ । ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା । ପୋଲିସ ଭୋର ସମୟରେ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିଲା । ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ ମାର୍କ ଥିବାରୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ।
ଜୁନ ୧୬:
ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏମସର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ସେ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କୋଲାର ଜିଲ୍ଲାର ଦିବ୍ୟା କେ । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିନଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ସେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ସେ କଲେଜ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉନଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ଜୁନ ୧୬:
ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ କଞ୍ଚସାହିରୁ ଦୀପା ସାହୁ (୩୨) ସାହୁ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିଥିଲା । ୧୦ ବର୍ଷ ତଳେ ଦୀପା ବିବାହ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା । ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୦:
ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱପ୍ନା ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ସ୍ଵପ୍ନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ସହ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗିନ କଥା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଲୋକହସା ସହି ନପାରି ସ୍ୱପ୍ନା ବିଷପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଉକ୍ତ ବିଷ ବୋତଲକୁ ଛଡାଇ ଆଣି ନିଜେ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ।
ଗତବର୍ଷ ଜୀବନ ଜିନ୍ଦାବାଦରେ ମିଳିଥିଲା ସଫଳତା:
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏକ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଭାବେ 'ଜୀବନ ଜିନ୍ଦାବାଦ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । 2025 ଅଗଷ୍ଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରେଳ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଏହି ଅଭିଯାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ।କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଓ ନମନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମିଳିତ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା 'ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ନପଡ଼ି ସାହସର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା'।
ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ,ଏନଏସଏସ, ସ୍କାଉଟ୍ସ ଓ ଗାଇଡ୍ସ, ଏସିସି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ନାଟକ ଜରିଆରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ସ୍ତରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାଙ୍କ ଦବ୍ଦବା; ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର, ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶିଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଜାହାଜ କାରଖାନା: କମିବ ଦାଦନ ଦୁଃଖ, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିବ ରୋଜଗାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର