ଅସହ୍ୟ ହେଲା ମାନସିକ ଚାପ; ପତ୍ନୀ ଓ ଶିଶୁକନ୍ୟା ସହ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତର
Published : March 30, 2026 at 6:05 PM IST
ନାରସାରାପେଟା (ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ)-ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ପଲନାଡୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଭୋପାଳ ଏମ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅ ସହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ମା ଓ ଝିଅ ଆଖି ବୁଜି ସାରିଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସୋମବାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଛି ।
ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆନାସ୍ଥେସିଆ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଗୋପୀଙ୍କର ସୋମବାର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଛୋଟ ଝିଅର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ରବିବାର ଦିନ ଡାକ୍ତର ଗୋପୀ ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ଝିଅ ମୌନିହା ଓ ପତ୍ନୀ ଶଙ୍କର କୁମାରୀ(30)ଙ୍କୁ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ ଆନାସ୍ଥେଟିକ୍ସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମା-ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତର ଗୋପୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରଦିନ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଅଟୋପ୍ସି ପାଇଁ ନରସାରାପେଟା ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଝିଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ
ନରସାରାପେଟା ଟାଉନ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଡାକ୍ତର ଗୋପୀ ସ୍ଥାନୀୟ ନାନ୍ଦଦଲା ବ୍ଲକ ସଥୁଲୁରୁର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ଭୋପାଳ ଏମ୍ସରେ ଏନେସ୍ଥିସିୟୋଲଜିଷ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶଙ୍କର କୁମାରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମାବରମର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସରେ ନର୍ସ ଥିଲେ । ପରିବାରର ସହମତିରେ ଉଭୟେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ଝିଅ ମୌନିହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖୁବ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ । କାରଣ ଝିଅର ଶାରାରୀକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ହେଉ ନ ଥିଲା । 20 ଦିନ ତଳେ ଶଙ୍କର କୁମାରୀ ଝିଅକୁ ନେଇ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଗୋପୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନରସାରାବପେଟା ନେଇ ଆସିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେମାନେ ଏକ ଲଜରେ ରହିଥିଲେ ।
ରବିବାର ଦିନ ଡାକ୍ତର ଗୋପୀ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପରେ ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ ଗୋପୀ ନିଜକୁ ନିଦ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକ କରି ଉକ୍ତ ଲଜରେ ପହଁଞ୍ଚି ଥିଲେ । ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁକିଛି ସରି ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ମା-ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ସାରିଥିଲା ।
