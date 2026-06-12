ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ଭତ୍ତା ନେବିନି: ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ
ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : June 12, 2026 at 9:43 AM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚିନ୍ତା । କେଉଁଠି ଭତ୍ତା ଦାବିରେ ଧାରଣା ଦିଅଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲାଣି । ତିନିମାସ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ମିଳୁ ନଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚଳଣିରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ବିଧାୟକ ଭତ୍ତା ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ । ଏନେଇ ବିଧାୟକ ଗୌତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, ଆଜିକୁ ୩ ମାସ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ୨୨ ଲକ୍ଷ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ବିଧବା ଓ ସମାଜର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକ ମାସିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ସେମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ବିଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ବେଦନାଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଜନିତ ସମସ୍ୟା କହି ସରକାର କେତେଦିନ ଆଉ ନିରବରେ ବସିବେ । ଜୀବନରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ।
"ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି । ଜଣେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା କେବେ ମିଳିବ ବୋଲି କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ । ଏହା ମୋତେ ବିଚଳିତ କରୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ତିନି ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିବାବେଳେ ପ୍ରତିମାସ ବିଧାୟକ ଭତ୍ତା ନେବାକୁ ମୋର ବିବେକ ମୋତେ ବାଧା ଦେଉଛି । ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବାର କୌଣସି ନୈତିକ ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ।
ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ (ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ)ଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଏହି ୨୨ ଲକ୍ଷ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବକେୟା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବିଧାୟକ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନରଖି ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଏହି ନିଷ୍ପତି ନେଉଛି । ଆଶା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବେ" ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକରାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭତ୍ତା ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ସରକାର ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲେଣି । ଭତ୍ତା କାହିଁକି ଦେଇ ପାରୁନାହାଁନ୍ତି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି । ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସଫ୍ଟୱେର ଉନ୍ନତି ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ । ସଫ୍ଟୱେର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କଣ ତିନିମାସ ଲାଗେ କି ? ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏମିତି କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶି ଭତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହିଗଲେ ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରୁ ମିଶିକି ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନାହିଁ ।
ଦୁଇବର୍ଷର ସଫଳ ସରକାର ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସେମାନେ କେତେ ସଫଳ । ଯେଉଁ ସରକାର ୨୪ ମାସ ଭିତରେ ଯାହା ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇୟା ହୋଇଛି କି ? ୨୪ ମାସ ଭିତରେ ଦରଦାମ ବଢିଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗିଡିଛି । ଯାହା ୨୪ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ହୋଇନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାମ କରାଯାଉଛି ।
"ମୋର ଏକ ନମ୍ର ପ୍ରତିବାଦ, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଚି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ମରିଯାଇଛି । ଯଦି ମଣିଷ ପଣିଆ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ହେଲେବି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତେ । ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତେବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କ୍ୟାସ ଦିଅନ୍ତୁ । ମୋର ଭତ୍ତା ନ ନେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିବେକକୁ ଏହି କଥା ଆସୁ ଯେ, ଆମେ ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବେନି । ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ ଯେ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଗୋଟେ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଆଇନ ଗୋଟେ । ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ମଣିଷ ପଣିଆ ଥିବ ତେବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ନ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ସରକାର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନପାଇ ହିନସ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ; କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ, ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଟଙ୍କା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ତିନି ମାସ ହେଲା ମିଳୁନି ଭତ୍ତା, ଧାରଣାରେ ୩୭ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ବୟସ୍କ ହିତାଧିକାରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର