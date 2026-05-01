ETV Bharat / state

ଆଜିଠୁ ତିନିମାସ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ

କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କ ମିଳନ,ଅଣ୍ଡାଦାନ ଓ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ତିନିମାସ ଧରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Bhitarkanika National Park to remain closed for tourists
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 1, 2026 at 12:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ । ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ମିଳନ, ଅଣ୍ଡାଦାନ ଓ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ତିନିମାସ ଧରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ ୧ ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ ।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ସହକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଗଗନ ବିହାରୀ ମଲ୍ଲିକ କୁହନ୍ତି,"ପରିଦର୍ଶକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେ ମାସ ୧ ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିବ।ଏହି ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ପାରନ୍ତି । କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବନବିଭାଗ ଏହି ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ଜନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସିଏଫ।

ସେହିପରି ଏହି ବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି, ପରିବେଶବିତ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ପତି କୁହନ୍ତି,"ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ବସାବନ୍ଧି ଏହି ତିନିମାସରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ବସା ଓ ଅଣ଼୍ଡାକୁ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମା କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ପାରନ୍ତି । ଅତୀତରେ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜୀବନ ହାନି କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ମେ ମାସ ୧ ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ । ଏହା ପରେ ଯହି କାଁ ଭାଁ କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ନଜରରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି ।" ।


TAGGED:

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ
BHITARKANIKA CROCODILE CENSUS
ଭିତରକନିକା କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା
BHITARKANIKA CLOSED
BHITARKANIKA NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.