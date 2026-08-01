୩ ମାସ ପରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଥିଲା ବନ୍ଦ
କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ତିନି ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆଜି ଖୋଲିଛି । ଏଥର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାରଣ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭରପୁର ସୁବିଧା, ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : August 1, 2026 at 10:00 AM IST
Bhitarkanika Reopen କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୋଲିଛି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ । କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲାଯାଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ' ମାସ ୧ ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକନିକା ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ତିନିମାସରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡାଦେବା ସହ ସେହି ଅଣ୍ଡାଗୁଡିକୁ ଜଗି ରହିଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ହିଂସ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି । ଉକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ ଭୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଭିତରକନିକା ସୋନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ:
ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଭରଦରାଜ୍ ଗାଓଁକର କହିଛନ୍ତି, "ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ତିନି ମାସ ଧରି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ ରହିଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ ୧ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଠାରୁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି ।ଚଳିତଥର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦରତା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ ରହିଛି । ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସହ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୋଟିଂ ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।"
୧୧୭ଟି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ବସା:
ତେବେ କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚଳିତବର୍ଷ ୧୧୭ଟି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ବସା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଛି । ଭିତରକନିକାର ନଦୀ ନାଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ୧୧୭ ବସା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବନବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
କନିକା ରେଞ୍ଜ:
- ଡାଙ୍ଗମାଳରେ ୨୮ଟି
- ଭିତରକନିକାରେ ୩୬ଟି
- ରଗଡାପାଟିଆରେ ୨୭ଟି
- କାଳିଭଞ୍ଜଡିଆରେ ୩ଟି
- ଉତ୍ତର ମହିଂସାମଡାରେ ୫ଟି
- ଦକ୍ଷିଣ ମହିଂସାମଡ଼ାରେ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ ୧୦୬ଟି କୁମ୍ଭୀର ବସା ଚି଼ହ୍ନଟ ହୋଇଛି ।
ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜ:
- ଶୁନେଇ-ରୁପେଇରେ ୨ଟି
- ତେନ୍ତୁଳି କ୍ରିକରେ ୨ଟି
- ବାଲିନାଳୀ କ୍ରିକରେ ୧ଟି
- ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କ୍ରିକରେ ୨ଟି
- ଯୋଗୀନାଥ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନରେ ୧ଟି
- ହବାଳି କ୍ରିକରେ ୧ଟି
- ବରୁଣେଇ ଜେଠିରେ ୧ଟି ବସା
- ମହାକାଳପଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ ୧ଟି କୁମ୍ଭୀର ବସା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି
କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ' ମାସ ୧ ତାରିଖଠାରୁ ଜୁଲାଇ ୩୧ ତାରିଖ ଦୀର୍ଘ ୩ ମାସ ଧରି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥାଏ । ମା’ କୁମ୍ଭୀର ଅନ୍ତସତ୍ତ୍ୱା ହେବା ପରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଥାଏ । ନାଳ ଠାରୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସା ପାଇଁ ୨ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଖରଖରି ପତ୍ର ଗଦା କରିଥାଏ ମା' ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର । ଗଦା ଉପରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡା ଦେବାପରେ ତା’ ଉପରେ ପୁଣି ଖରଖରି ପତ୍ର ଓ କାଠି କୁଟା ଘୋଡାଇ ଦେଇଥାଏ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁମ୍ଭୀର ଥରକେ ୪୦ରୁ ୬୦ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ । ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ୭୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଥାଏ ।କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡା ଦେବାପରେ ବସା ଉପରେ ଓ ପାଖରେ କିମ୍ବା ୫/୧୦ଫୁଟ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଣ୍ଡାଗୁଡିକୁ ଜଗି ରହିଥାଏ ।ଏହି କାରଣରୁ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ' ୧ ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ୩ ମାସ ଧରି ଭିତରକନିକାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଜୁନ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲି କୁମ୍ଭୀର ବସା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଜିପିଏସ୍ ଲୋକେଶନରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ।
ଗତ ୫ ବର୍ଷରେ କୁମ୍ଭୀର ବସା କେତେ ରହିଥିଲା:
୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୧୨୨ ଟି ବସା ଚି଼ହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା।
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୧୨୨ଟି ବସା ଚି଼ହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା।
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୧୧୪ ଟି ବସା ଚି଼ହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୧୧୬ ଟି ବସା ଚି଼ହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା।
୨୦୨୬ ମସିହାରେ ୧୧୭ ଟି ବସା ଚି଼ହ୍ନଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ବନବିଭାଗ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳିରେ ପୂରି ଉଠୁଛି ଭିତରକନିକା... ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ସହ ପକ୍ଷୀ ବିହାରରେ ଏବେ ଭଳିକିଭଳି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ
ଆଜିଠୁ ତିନିମାସ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା