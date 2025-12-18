ETV Bharat / state

କଂଗ୍ରେସ ପରେ ବିଜେଡି ବସିଲା ଧାରଣାରେ; କେବେ ହେବ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ?

ତୁର୍କେଲ ତେଲନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ଆଜିକୁ  ୭ ଦିନ ହେଲା ତୁର୍କେଲଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମାଣିଙ୍ଗଠାରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି।

Bjd and congress strike
ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ପରେ ବିଜେଡି ବସିଲା ଧାରଣାରେ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 18, 2025 at 8:04 PM IST

ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁର୍କେଲ ତେଲନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଦାବି ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। କଂଗ୍ରେସ ପରେ ଏବେ ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଆଜିକୁ ୭ ଦିନ ହେଲା ତୁର୍କେଲଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମାଣିଙ୍ଗଠାରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି।

କଂଗ୍ରେସର ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଓ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ଵା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣଷି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ଦଳର ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ପରେ ବିଜେଡି ବସିଲା ଧାରଣାରେ (Etv Bharat)

୩ ମାସ ଧରି ଯାତୟାତ ଠପ୍, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦବି ଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳର ତୁର୍କେଲ ପୋଲ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ୩ ମାସ ଧରି ଯାତୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

Bjd and congress strike
ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ପରେ ବିଜେଡି ବସିଲା ଧାରଣାରେ (Etv Bharat)

75 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପୋଲ, ତଥାରି ମରାମତି ହେଉନି

୧୬ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ତୁର୍କେଲର ତେଲନଦୀ ଉପରେ ୧୯୭୦ ମସିହାରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ବହୁବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ରିଜର ଗୋଟିଏ ମ୍ପ୍ରସାରଣ ଜଏଣ୍ଟରେ ପାଣି ଜମୁଥିବାରୁ ଗତ ଜୁନ ମାସରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଡ଼ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଟିମ୍ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଆଜିଯାଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମରାମତି କାମ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କପା, ଧାନ ଅମଳ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଣ୍ଡିକୁ ଆଣିବା ଓ ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟ ପୂରା ଠପ୍ ହୋଇଛି ।

Bjd and congress strike
ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ପରେ ବିଜେଡି ବସିଲା ଧାରଣାରେ (Etv Bharat)

ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି, ତଥାପି ଧାରଣାରେ ବସିବୁ-କଂଗ୍ରେସ ନେତା

ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁବାଷ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି । ୯ ଡିଗ୍ରୀରୁ ବି କମ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି । ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ପାଖରେ ବସିଛୁ ଶୀତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲାଗୁଛି। ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଉ ଲୋକେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ପରେ ବି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ କରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ନଦୀ ନିକଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏହି ରାସ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ବ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ପୋଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି କିଛି କଲାନାହିଁ । କିମ୍ଵା ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ବି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିବାର ୩ ମାସ ହେଲାଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷୀ ସଭିଏଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜାରି ରଖିବୁ ।"

Bjd and congress strike
ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ପରେ ବିଜେଡି ବସିଲା ଧାରଣାରେ (Etv Bharat)

ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ

ସେପଟେ ଏନେଇ ବରିଷ୍ଟ ବିଜେଡି ନେତା ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ସ୍ବଭାବିକ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ତୁର୍କେଲ ସେତୁ ରହିଛି ଏହା ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକଥା। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦଳ କିମ୍ଵା ଜନସାଧାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଚାଷୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଭିଏଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଏହାର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯିବା କଥା । ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ ଗଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ।"

Bjd and congress strike
ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ପରେ ବିଜେଡି ବସିଲା ଧାରଣାରେ (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା

