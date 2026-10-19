ମା' ମାଣିକେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ଜନସମୁଦ୍ର: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ
ଫାଶୀଡଙ୍ଗର ସ୍ଥିତ ଜେନାଖାଲରେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଭୋର୍ ୫ଟାରେ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି ମା'ଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତର । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ସିଂ
Published : October 19, 2026 at 8:56 AM IST
Manikeswaris Chhatar Yatra, ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ଆଜି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ବରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା । ଏନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଭବାନୀପାଟଣା ସହର । ସହରର ପଶ୍ଚିମ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଫାଶୀଡଙ୍ଗର ସ୍ଥିତ ଜେନାଖାଲରେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଭୋର୍ ୫ଟା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି ମା'ଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତର ।
ଜେନା ବାଦ୍ୟ ଓ ବୀରବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରା ତାଳେ ତାଳେ ମା'ଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରାରେ ମାଣିକେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ରାସ୍ତାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ମା'ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ମା'ଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତର ବାହାରିବା ପରେ ପରେ ମାନସିକ ଧାରି ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା ଆଦି ବଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି । ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ପଶୁବଳି ।
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, " ଆଜିର ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନାଖାଲରେ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଛତର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦିନ ୧୧:୫୦ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ମା'ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ । ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ସମସ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ଏବଂ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଛତର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେବେ ଘଟିବ ନାହିଁ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉତ୍ସବମୁଖର କଳାହାଣ୍ଡି: ଅପେକ୍ଷା ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତରଯାତ୍ରା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି