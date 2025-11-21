ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ହାତ୍ୟା ଧମକ
Published : November 21, 2025 at 11:03 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ। ସାଗରଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ।
ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ଦେପୁର ଜୋନ୍ ୪ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଉଦେପୁର୍ ଗାଁର ଦେବାନନ୍ଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଦୁବୃର୍ତ୍ତ ବନ୍ଧୁକ୍ ଦେଖାଇ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ସହ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ଯ ପ୍ରଦାନ ନକଲେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏନେଇ ଦେବାନନ୍ଦ ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ଥାନାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଦେବାନନ୍ଦ ନିଜ ଗାଁ ଉଦେପୁର୍ ରେ ଗତକାଲି ରାତ୍ରୀ ସମୟରେ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଇନୋଭା କାରରେ ଚାରି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୁହଁରେ କପଡା ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। କେମିତି ଅଛ ଟିକେ ଶୁଣ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ପରେ ତମ ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଆମକୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେ ବୋଲି ଧମକାଇ ଥିଲେ। ଏପରିକି ପରେ ସେମାନେ ଦେବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଧମକାଇ ଥିଲେ। ତଥ୍ୟ ନଦେଲେ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ ଓ ତୋର ବିଧାୟକକୁ ବି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଧମକ ଚମକ୍ ଦେଇଥିଲେ ଓ ପରେ କାରରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ।
ଏନେଇ ଦେବାନନ୍ଦ ଯୋଶୀ ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦେବାନନ୍ଦ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଗତାକାଲି ରାତିରେ ସବୁ ଦିନ ଭଳି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ୪ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖା ପିନ୍ଧି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବେ କଥା ହେବା ପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ'ଣ ରଖିଛ ଦିଅ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ବାହାରିଲି ପଛପଟୁ ମୋର କଲର ଧରି ମୋତେ ବସେଇ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ଯ ଦିଅ ତମେ ଲାଭରେ ରହିବ ନଚେତ ବିଧାୟକ ତ ଯିବେ ଯିବେ ସେଥିରେ ତମେ ବି ଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଲେ। ଜୀବନରୁ ମାରୀ ଦେବୁ ଅପହରଣ କରିବୁ ବୋଲି କହିବା ପରେ ମତେ ଚାଲି ଯିବାକୁ କହି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପଟକୁ ଚାଲିଗଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
