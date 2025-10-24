ଜଳାଶୟ ପାଲଟିଛି ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସରୁନି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ଆବର୍ଜନାରେ ପୋତି ହେଲାଣି ଜଳାଶୟ । ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଲ୍ ପାସ ହୋଇଛି । ହେଲେ ସରୁନି କାମ ।
ଭବାନୀପାଟଣା: ଜଳ ନୁହେଁ ଆବର୍ଜନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ପୁରୁଣାପଡା ପୋଖରୀ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୋଖରୀରେ ପଡୁଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା । ୨୦୨୩ରେ ପୋଖରୀ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ବିଲ୍ ପାସ ହୋଇଥିଲା ଓ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପୂରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡିରହିଛି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଆବର୍ଜନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଖରୀ:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ପୋଖରୀ ରହିଛି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଏହିସବୁ ପୋଖରୀ । ସହରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ପଡ଼ାର ପୋଖରୀ ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରହିଛି । ଏହାସହ ଏହି ପୋଖରୀ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ୫ରୁ ଅଧିକ ପଡ଼ା ବସିନ୍ଦା ନିର୍ଭର କରୁଥଲେ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୋଖରୀ ଆବର୍ଜନାରେ ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୬୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ହେଲେ ୨ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇ କାମ ପଡିରହିଛି । ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ପୋଖରୀ ହୁଡାରେ ପଙ୍କ ପକେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କାମ ସରୁ ନଥିବା ଯୋଗୁ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢୁଛି । ହେଲେ କାମ ଆଗକୁ ବଢୁ ନାହିଁ ।
ଅଧାରେ ରହିଛି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ:
ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ସଞ୍ଜୟ ସୁନା କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୁଣାପଡ଼ା ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ମେଡିକାଲ ଅଛି, ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଓ ଅନେକ ପଡ଼ାର ଲୋକେ ପୁରୁଣାପଡ଼ା ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଏକ ପାର୍କ ଥିଲା । ହେଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ନାଁରେ ସେହି ପୋଖରୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ । ସେହି ସମୟରେ କହିଲେ ଏହି ପାର୍କ କାମ ହେବ, ବୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ । ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ । ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ତାହା ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ଏ ଦିଗରେ ପୌର ପରିଷଦ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ।
ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ:
ସ୍ଥାନୀୟବାସିନ୍ଦା ଅଗଷ୍ଟ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, " ପୁରୁଣାପଡ଼ା ପୋଖରୀ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜୋରସୋରରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା । ଏହି କାମକୁ ପୌର ବିଭାଗ କରୁଥିଲେ ହେଲେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡିରହିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । ନିକଟରେ ମେଡିକାଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ରୋଗୀ ନେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । "
ନଭେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ:
ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅନିମେଶ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, " ଜନଶୁଣାଣି ଦେଖିଛି ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି । ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି । କିଛିଟା କାମ ହୋଇଛି । କିଛି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ସହ ଏକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି । ୫୦ % ପ୍ରତିଶତ ଅନୁଦାନ ବାକି ଅଛି । ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସରିବ ।"
