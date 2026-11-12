ମୃତ୍ୟୁ ଦୂତ ସାଜିଲା ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍; ଦୁଇ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘରେ ପଶିଗଲା, ଜଣେ ମୃତ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିଲା । ବାଙ୍ଗଟି ପଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : November 12, 2026 at 6:48 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାର ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ । ମୃତ୍ୟୁର ଦୂତ ସାଜି ଯେମିତି ମାଡି ଆସୁଥିଲା ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା । ଜଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଲା । ସେତିକିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଶେଷ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଗଲା । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ଓଡ଼ିଆ ବାଙ୍ଗଟି ପଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା ଏପରି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିଲା । ବାଙ୍ଗଟି ପଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଭ୍ୟାନ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଏକ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ବାଇକ ଚାଳକ ଜଣକ ଛିଟିକି କିଛି ଦୂରରେ ପଡ଼ଥିଲେ ।
ତଥାପି ଭ୍ୟାନ ଚାଳକଙ୍କ ସଚେତନ ହୋଇ ନ ଥିଲେ କି ଗାଡିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନ ଥିଲେ । 2ୟ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଭ୍ୟାନଟି ପୁଣି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଘରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ରାସ୍ତା କଡକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିବା 2ୟ ବାଇକ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡିଥି୍ଲେ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ନାଁ ଅନିଲ ନାଏକ ଓ ତାଙ୍କ ଘର ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ନକଟିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରକୁ ବାଇକରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏ ନେଇ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମାହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ' ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା କେଉଁ କାରଣରୁ ଘଟିଲା ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ: ଡିଭାଇଡରରେ ପିିଟି ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, 3 ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ! ରାସ୍ତାରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରକ, 7 ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ହିଟ୍-ଆଣ୍ଡ-ରନ୍ ଘଟଣା; ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ