ଐତିହାସିକ ଜଳାଶୟ 'ହରିହର ସାଗର' ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତେଜୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ
ନ' ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ମହାରାଜା ହରିହର ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଏହି ବିଶାଳ ଜଳାଶୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ
Published : August 30, 2026 at 2:49 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: 'ହରିହର ସାଗର' କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଐତିହାସିକ ଜଳାଶୟ । ୧୦୦ ଏକର ପରିମିତ ଏହି ବିଶାଳ ପୋଖରୀ ଏକଦା ୧୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ନ' ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ମହାରାଜା ହରିହର ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଏହି ବିଶାଳ ଜଳାଶୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଜି ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି । ପୋଖରୀରେ ଦଳ ଜମିବା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହାର ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।
ବଦଳିଗଲା ହରିହର ସାଗରର ଚିତ୍ର:
ଏକଦା ଏହି ପୋଖରୀ ଥିଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରବ । ହରିହର ସାଗର ସହରର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଜଡିତ ଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଏକର ପରିମିତ ଏହି ବିଶାଳ ପୋଖରୀର ପାଣି କେବଳ ନିତ୍ୟକର୍ମ ନୁହେଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ହେଲେ ସମୟ ସହ ବଦଳିଗଲା ହରିହର ସାଗରର ଚିତ୍ର । ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଖରୀ ଜଳଜ ଅନାବନା ଗଛରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଛି । ପାଣିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି । ସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ।
ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଐତିହାସିକ ପୋଖରୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି । ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଗତ ୬ ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଇଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ହରିହର ସାଗର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଜନା ପଠାଯାଇଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସର୍ଭେ କାମ ସହ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ।
ନିର୍ମଳ ସ୍ବଚ୍ଛ ଜଳରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଓ ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଖରୀ:
ଜଣେ ମଦନପୁର ରାମପୁର ବାସିନ୍ଦା ଦେବରାଜ ମହାକୁଡ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ମୋର ପିଲାଦିନ ବିତାଇଛି । ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୭୦ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା । ଏହାକୁ ଆମେ ପାନୀୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମପୁର ଓ ପାଇକପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର, ବିଶେଷ କରି ରାମପୁରର ଶତକଡ଼ା ୫୦ ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢା ଆଦି ଅନେକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ।
ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂଷିତ ହୋଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି । ଆପଣ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଏଥିରୁ କିଭଳି କୁତ୍ସିତ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ମଝିରେ ବି.ଡି.ଓ. ଆସି ପୋଖରୀର ଘାଟଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସଫେଇ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଯଦି ଏହାର ସୁଧାର କରାଯାଇ ପୋଖରୀଟିକୁ ପରିଷ୍କାର-ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ । ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନାନାଦି ରୋଗବ୍ୟାଧି ଓ ଜୀବାଣୁ ବ୍ୟାପୁଛନ୍ତି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଓ ଆଶଙ୍କାଜନକ ~ ଦେବରାଜ ମହାକୁଡ
'ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଉ'
ମଦନପୁର ରାମପୁର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତରା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ବନ୍ଧଟି ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି । ଆମର ରାଜା ହରିହର ସିଂହଦେଓ ରାମପୁରବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଖନନ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଓ ଅବହେଳା ହେତୁ ଆଜି ଏହି ହରିହର ସାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଦଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ । ଏହାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବୁ ।"
ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହାଁନ୍ତି ଜଳ:
"ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ, ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ୧୦୦ ଏକର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବିଶାଳ ଜଳଭଣ୍ଡାର, ଯାହା ମଦନପୁର ରାମପୁରର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ । ହେଲେ ଆଜି ଏହାର ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ, ମଣିଷ ତ ଦୂରର କଥା, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ । ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳର ସ୍ମୃତି ଅଛି, ଆମେ ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପାଣି ନେଇ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ, ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ । ହେଲେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇରହିନାହିଁ, " ବୋଲି ମଦନପୁର ରାମପୁର ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି।
ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜ ସା କହିଛନ୍ତି, "ହରିହର ସାଗର ବନ୍ଧ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆମର 'ହରିହର ସାଗର'କୁ ନେଇ ସର୍ଭେ କାମ ଚାଲିଛି । ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ, ତାହାର DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମେ ଚିଫ୍ ଅଫିସକୁ ଦେବୁ । ଏହା ପରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆଡ଼କୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଜୋର ଧରିଲା ତୁର୍କେଲ୍ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ଦାବି, 35 କିମି ପଦଯାତ୍ରା କଲେ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ
ପଙ୍କଚର୍ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ପରେ ଆଖି ବୁଜିଲା କୁନି ଝିଅ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି