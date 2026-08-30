ETV Bharat / state

ଐତିହାସିକ ଜଳାଶୟ 'ହରିହର ସାଗର' ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତେଜୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ

ନ' ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ମହାରାଜା ହରିହର ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଏହି ବିଶାଳ ଜଳାଶୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ

bhawanipatna Madanpur Rampur residents demands HARIHARA SAGAR Restoration
'ହରିହର ସାଗର' ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତେଜୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 30, 2026 at 2:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା: 'ହରିହର ସାଗର' କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଐତିହାସିକ ଜଳାଶୟ । ୧୦୦ ଏକର ପରିମିତ ଏହି ବିଶାଳ ପୋଖରୀ ଏକଦା ୧୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ନ' ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ମହାରାଜା ହରିହର ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଏହି ବିଶାଳ ଜଳାଶୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଜି ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି । ପୋଖରୀରେ ଦଳ ଜମିବା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହାର ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।


ବଦଳିଗଲା ହରିହର ସାଗରର ଚିତ୍ର:
ଏକଦା ଏହି ପୋଖରୀ ଥିଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରବ । ହରିହର ସାଗର ସହରର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଜଡିତ ଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଏକର ପରିମିତ ଏହି ବିଶାଳ ପୋଖରୀର ପାଣି କେବଳ ନିତ୍ୟକର୍ମ ନୁହେଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ହେଲେ ସମୟ ସହ ବଦଳିଗଲା ହରିହର ସାଗରର ଚିତ୍ର । ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଖରୀ ଜଳଜ ଅନାବନା ଗଛରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଛି । ପାଣିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି । ସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ।

ଐତିହାସିକ ଜଳାଶୟ 'ହରିହର ସାଗର' ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତେଜୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ, (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଐତିହାସିକ ପୋଖରୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି । ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଗତ ୬ ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଇଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ହରିହର ସାଗର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଜନା ପଠାଯାଇଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସର୍ଭେ କାମ ସହ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ।

bhawanipatna Madanpur Rampur residents demands HARIHARA SAGAR Restoration
ଐତିହାସିକ ଜଳାଶୟ 'ହରିହର ସାଗର' ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତେଜୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)

ନିର୍ମଳ ସ୍ବଚ୍ଛ ଜଳରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଓ ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଖରୀ:
ଜଣେ ମଦନପୁର ରାମପୁର ବାସିନ୍ଦା ଦେବରାଜ ମହାକୁଡ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ମୋର ପିଲାଦିନ ବିତାଇଛି । ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୭୦ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା । ଏହାକୁ ଆମେ ପାନୀୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମପୁର ଓ ପାଇକପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର, ବିଶେଷ କରି ରାମପୁରର ଶତକଡ଼ା ୫୦ ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢା ଆଦି ଅନେକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ।

bhawanipatna Madanpur Rampur residents demands HARIHARA SAGAR Restoration
ଐତିହାସିକ ଜଳାଶୟ 'ହରିହର ସାଗର' ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତେଜୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)

ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂଷିତ ହୋଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି । ଆପଣ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଏଥିରୁ କିଭଳି କୁତ୍ସିତ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ମଝିରେ ବି.ଡି.ଓ. ଆସି ପୋଖରୀର ଘାଟଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସଫେଇ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଯଦି ଏହାର ସୁଧାର କରାଯାଇ ପୋଖରୀଟିକୁ ପରିଷ୍କାର-ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ । ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନାନାଦି ରୋଗବ୍ୟାଧି ଓ ଜୀବାଣୁ ବ୍ୟାପୁଛନ୍ତି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଓ ଆଶଙ୍କାଜନକ ~ ଦେବରାଜ ମହାକୁଡ

bhawanipatna Madanpur Rampur residents demands HARIHARA SAGAR Restoration
ଐତିହାସିକ ଜଳାଶୟ 'ହରିହର ସାଗର' ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତେଜୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)

'ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଉ'
ମଦନପୁର ରାମପୁର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତରା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ବନ୍ଧଟି ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି । ଆମର ରାଜା ହରିହର ସିଂହଦେଓ ରାମପୁରବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଖନନ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଓ ଅବହେଳା ହେତୁ ଆଜି ଏହି ହରିହର ସାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଦଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ​ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ । ଏହାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବୁ ।"

ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହାଁନ୍ତି ଜଳ:
"​ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ, ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ​ଏହା ଏକ ୧୦୦ ଏକର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବିଶାଳ ଜଳଭଣ୍ଡାର, ଯାହା ମଦନପୁର ରାମପୁରର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ । ହେଲେ ଆଜି ଏହାର ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ, ମଣିଷ ତ ଦୂରର କଥା, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ​ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ । ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳର ସ୍ମୃତି ଅଛି, ଆମେ ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପାଣି ନେଇ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ, ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ । ହେଲେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇରହିନାହିଁ, " ବୋଲି ମଦନପୁର ରାମପୁର ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି।


ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜ ସା କହିଛନ୍ତି, "ହରିହର ସାଗର ବନ୍ଧ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆମର 'ହରିହର ସାଗର'କୁ ନେଇ ସର୍ଭେ କାମ ଚାଲିଛି । ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ, ତାହାର DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମେ ଚିଫ୍ ଅଫିସକୁ ଦେବୁ । ଏହା ପରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆଡ଼କୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଜୋର ଧରିଲା ତୁର୍କେଲ୍‌ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ଦାବି, 35 କିମି ପଦଯାତ୍ରା କଲେ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ

ପଙ୍କଚର୍ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ପରେ ଆଖି ବୁଜିଲା କୁନି ଝିଅ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

HARIHARA SAGAR RESTORATION DEMAND
BHAWANIPATNA MADANPUR RAMPUR
HISTORIC HARIHARA SAGAR PROTEST
ହରିହର ସାଗର ଭବାନୀପାଟଣା
BHAWANIPATNA HARIHARA SAGAR NEWS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.