ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଁରୀ; ତିନି ରଥର ଚକ ଓ ଅଖ ସଂଯୋଗର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ତିନି ରଥର 6 ନାହାକ ଚକ ସହ 3 ଅଖ ସଂଯୋଗର ହୋଇଛି ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ଜୋରଦାରରେ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 9, 2026 at 6:03 PM IST

ପୁରୀ: ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଁରୀ । ଏହି ଅବସରରେ ତିନି ରଥର ଛଅଟି ନାହାକ ଚକ ସହ ତିନୋଟି ଅଖ ସଂଯୋଗର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜାପଣ୍ତା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାମାଳ ଅଣାଯିବା ପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଓ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ଚକ ଅଖ ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଚକରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଖ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସମୁଦାୟ ୪୨ଟି ଚକ ଓ ୨୧ଟି ଅଖର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।


ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରଥ ନିର୍ମାଣର ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଭଉଁରୀରେ ତିନି ରଥର ଚକ ଓ ଅଖ ସଂଯୋଗର ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଭଉଁରୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୂଜାପଣ୍ତା ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବିଶ୍ଵକର୍ମା ମହାରଣା ମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଚକ ସହ ଅଖର ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ ଭୋଇ ସେବକ ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସଂପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଓ ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହେବା ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସଭିଏଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।

ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ପବିତ୍ର ଭଉଁରୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ତିନି ରଥର ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟ ୪ଟି ଆଜ୍ଞମାଳ ଆସିଥାଏ । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ଭଉଁରୀ ତିଥିରେ ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ପାଇଁ, ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ପାଇଁ ମୋଟ ୪ଟି ଆଜ୍ଞା ମାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ପାଇଁ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ପାଇଁ ଶେଷରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ପାଇଁ ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ମାଳ ନେଇ ନଡ଼ିଆ ବାଡେଇ ଅନୁକୂଳ କରିଥାନ୍ତି ।"

ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ପବିତ୍ର ଭଉଁରୀ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଧୂପ ନୀତି ଶେଷ ପରେ ରଥ ଖଳାକୁ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ବିଜେ କରିଥିଲା । ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ମାଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଥାନ୍ତି । ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଆଣି ଚକ ଅଖ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି ।"
ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ଦୁଇଟି ଚକ ସହିତ ଅଖ ସଂଯୋଗ ପରେ ଏବେ ରଥର ସମୁଦାୟ ୪୨ ଟି ଚକ ଓ ୨୧ ଟି ଅଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋର ସୋରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହାଛଡ଼ା ତିଆରି ସରିଥିବା ସମସ୍ତ ୪୨ ଟି ତୁମ୍ବରେ ଅର ଓ ପହି ଯୋଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂପନ୍ନ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପରଦିନ ୩ଟି ଯାକ ରଥର ସମସ୍ତ ୪୨ଟି ଚକ ସଂପନ୍ନ କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି । ଏଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୩ ରଥର ସମସ୍ତ ମହାରଣାମାନେ ଚକ ଓ ଅଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ।
ତିନି ରଥର ମୋଟ ୧୯ ଗୋଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଅଛି । ଏଥିସହ ରଥ ଅମିନ ତିନିରଥର ମୁହାଣ୍ଟ ଏବଂ ଜୋକା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁହାଣ୍ଟ ପାଇଁ ୪ ଟି ଲେଖାଏଁ ୨୦ ଫୁଟିଆ ଧଉରା କାଠ ଏବଂ ଯୋକା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୫ ଟି ଲେଖାଏଁ ୧୨ ଫୁଟିଆ ଧଉରା କାଠ ଭୋଇସେବକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତିନି ରଥ ଚାଲିକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାପରେ, ତିନିରଥର ମହାରଣା ସେବକ ମାନେ ଉକ୍ତ ୫ଟି ଲେଖାଏଁ ଯୋକା ଏବଂ ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ମୁହାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।


ଏଥିସହ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ତୁମ୍ବରେ ଅର ସଂଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଯନ୍ତା ଗାଡ଼ ଠାରେ ତୁମ୍ବ .. ଅରରେ କଣ୍ଟା ଵାଡ଼ିଆ ବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ଶେଷ କରି ଅଖ ବିନ୍ଧ ପାଇଁ ରଥ ଚାଳିକୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ।

ଏଥିସହ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତିନି ରଥର ସମସ୍ତ ସାଲ ଗୁଜ, ତୀଖଗୁଜ, ଜଳ ଯନ୍ତ୍ର, କୁଡୁକା, ଓରା, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ ସହ ସେଥିରେ ତିନି ଥାକିଆ ରାହା କଟା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ତିନି ରଥର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭା ଅପସରା ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହା ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ପଛପର୍ଶ୍ୱରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଭା ଫିଟିଂ ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ ।ରୂପକାର ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥର ୧୧ଟି ଲେଖାଏଁ ସାଲ ଗୁଜରେ ନୃସିଂହ ରୂପ ଖୋଦେଇ ଜାରି ରଖିବା ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ରୂପ ଗୁଡ଼ିକର ପଲିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।ଦୋଳ ବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥର ବାକି ଚକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅରକଣ୍ଟା, ପନ୍ଦାରି, ତୁମ୍ବ ବଳା, ପନ୍ଦାରି ଚାବି ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଭଉଁରୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଆସିବା ପରେ ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ସବୁ ସେବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ ୧୬ ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହେଉ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସେବକଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ । ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ । ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ସମନ୍ଵୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ ନେଇ ଯାହା କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଉଛି । ଉଭୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ଯ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସବୁ ସ୍ତରରେ ଏନେଇ ସମନ୍ଵୟ ବୈଠକ କରାଯାଉଛି ।"



ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ରଥ ଚକ ଅଖ ଆଜି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ସବୁ ସେବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ହୋଇଛି । ଆମର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରଥ ଖଳାକୁ ଆସି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।"

