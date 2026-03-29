ଫୋକସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ବିଜେପିର 'ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ' ମାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ଲାନ୍
ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପରୀକ୍ଷାକୁ ହାଲୁକାରେ ନେଉନି ବିଜେପି । ଗାଁ ଗାଁରୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ । ପଢନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 29, 2026 at 6:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ବଡ ଦଳୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପଡିବ ପଦ୍ମ କ୍ୟାମ୍ପ l ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଚକମା ଦେବାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କରୁଛି ବିଜେପି l ମାଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଆଗରୁ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହୋମ ୱାର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l
ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପଣ୍ଡିତ ଦିନଦୟାଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମହାଅଭିଯାନ କରାଯାଉଛି । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ କିଭଳି ବାଜିମାତ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମହାଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ବଙ୍କ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ପଦ୍ମ କ୍ୟାମ୍ପ । ତେବେ ଫୋକସରେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ନେତା ।
"ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ବିଜେପିର ସଙ୍ଗଠନ କିଭଳି ମଜବୁତ ହେବ ସେନେଇ ଚାଲିଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ । ବିରୋଧୀ ଶିବିର ନେତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାମିଲ କରି ବିଜେପି କିଭଳି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଚାଲିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସୁରଥ ବିଶ୍ଵାଳ ।
ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ, ଦଳର ନେତା କିଭଳି ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁ ରଣନୀତି ନେଇ ଦଳ ଯିବ ? ଏସବୁ ନଜରରେ ରଖି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ 37ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ପଣ୍ଡିତ ଦିନଦୟାଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମହାଅଭିଯାନ । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନରେ ଲଢ଼ିବାର ନିୟମ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନ ରହିଥାଏ । ଏହି ରଣନୀତି ଆଧାରରେ ବିଜେପି କର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା 7 ବିନ୍ଦୁରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । 7ଟି ବିନ୍ଦୁ ହେଲା-
୧ - ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା
୨ - ବୁଥ ପରିଚାଳନା
୩ - ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି
୪ - ସରକାରୀ ଯୋଜନା
୫ -ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
୬ - ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ
୭ - ଦଳୀୟ ବିଚାରଧାରା
"ବିଜେପି ସବୁ ସମୟରେ ତାର କର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଏ । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜେପି ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ । ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କିଭଳି କାମ କରିବେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଦଳ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବ, ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କିପରି କରାଯିବ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜେପିର ସଙ୍ଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜିମାତ କରିବାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ଵାଳ ।
ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବାଜିମାତ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳେଇଛି l ଉପନିର୍ବାଚନ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ, ସବୁଠି ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା l ତେଣୁ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଜେପି ଏବେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର