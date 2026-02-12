ବନ୍ଦ..ଧାରଣା..ବିକ୍ଷୋଭ; ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡକରାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଠପ୍, ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡି ମଟର ବନ୍ଦ
ସମ୍ବଲପୁର ଟ୍ରେଡ଼ ୟୁନିୟନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ । ଦୋକାନ, ବଜାର, ଗାଡି ମୋଟର ସବୁ ବନ୍ଦ । ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲେ ଖାଁ ଖାଁ ଦିଶୁଛି ।
Published : February 12, 2026 at 10:06 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ । ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ଼ ୟୁନିୟନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଆଜି ସକାଳ 6 ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l ଏହା ସହିତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ମାନେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଜାମ କରିବା ସହିତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବାକୁ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି ।
ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଦୋକାନ, ବଜାର, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ଅଫିସ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କହିଛନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୋକାନ, ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା, ଛକରେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଗାଡି ମୋଟରକୁ ପିକେଟିଂ କରିଛନ୍ତି l ତେବେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର, କ୍ଷୀର ଗାଡି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବନ୍ଦରୁ ବାଦ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କହିଛନ୍ତି l ମନରେଗା ବଞ୍ଚାଓ, ଜି-ରାମ-ଜି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଶ୍ରମ କୋଡ଼ ବାତିଲ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ ସଂଶୋଧନ, କୃଷକ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍-2025 କୁ ବାତିଲ କରିବା ଆଦି ସବୁ ଦାବି ନେଇ ଏହି ଧର୍ମଘଟ କରାଯାଉଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କହିଛନ୍ତି l
ସମ୍ବଲପୁରର ବିଶିଷ୍ଟ ହିନ୍ଦ ମଜଦୁର ସଭାର ଶ୍ରମିକ ନେତା ଗୋକୁଳ ମେହେର କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ 4ଟି ଶ୍ରମ କୋଡ଼ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ । ରାଜନୈତିକ ଉଦେଶ୍ୟ ରଖି ମନରେଗାକୁ ଜି-ରାମ-ଜି ସ୍କିମ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ l ଏହା ସହ କୃଷକ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍-2025କୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ l ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ଼ ୟୁନିୟନ ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ବନ୍ଦରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି l"
ସମ୍ବଲପୁରର ଯୁବ ବିଡି ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ନେତା ସଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଜାତୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି l ଏହି କ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷକରି ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ପରିବାର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଶ୍ରମ କୋଡ଼ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ l କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ 8 ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି l"
ଏହି ଧର୍ମଘଟ ରେ କଂଗେସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି l ସମ୍ବଲପୁର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମୋହନ ସାହା କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମେ ବସ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛୁ, ଏହି ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା l ଆଜି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସବୁ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ l ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ଛାଡି ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକ ସମସ୍ୟା ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ l"
ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛି l
