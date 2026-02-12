Bharat Bandh: ଠପ୍ ହୋଇପଡିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ମିଳିଲାନି ଖାଦ୍ୟ, ହନ୍ତସନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ-ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗଡିଲାନି 300 ବସ୍ । ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଓ ବସ କର୍ମଚାରୀ । ବରଗଡ ଓ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ l
Published : February 12, 2026 at 7:50 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ‘କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯାଇ ପାରୁନୁ, ଖାଇବା କେଉଁଠି ବି ମିଳୁନାହିଁ ନାନା ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଲୁ’ ଏ ହେଉଛି ଜଣେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା । ଭାରତ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ଦୋକାନ ବଜାର, ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ । ଏପଟେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 15 ହଜାର ରୁ 20 ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଖ-ଚକ୍ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ।
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ:
ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡିକ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ତେବେ ଏହି ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବେସରକାରୀ ବସ ଚଳାଚଳ l ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ସ୍ଥିତ ପ୍ରାଇଭେଟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସବୁ ବସ ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଜାଣତରେ ଟ୍ରେନ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ l
ଗଡିଲାନି ବସ୍:
ତେବେ ଏହି ବନ୍ଦ ଯୋଗୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାକୁ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରାୟ 300ଟି ବସ୍ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲା l ଏହି ବସ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ 15 ହଜାର ରୁ 20 ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବସ ମାଲିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବସରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ l ଏହି 300ଟି ବସରେ ପ୍ରାୟ 900 ରୁ 1000 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେମାନେ କାମକୁ ଯାଇ ପାରିନଥିଲେ l ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁ ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଏହି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିବା କହିଛନ୍ତି l
20 ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ:
ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜଣେ ବସ ମାଲିକ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଏହି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ସମ୍ବଲପୁର ବସ ଟର୍ମିନାଲରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 300 ବସ ଚାଲିଥାଏ l ତେଵେ ଆଜି ବସ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଳ୍ପ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି l ତେବେ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁ 15 ରୁ 20 ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି l’
ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି:
ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜଣେ ବସର କର୍ମଚାରୀ ଶତପଥୀ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, ‘ସବୁ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯାଇ ପାରୁନୁ l ଖାଇବା କେଉଁଠି ବି ମିଳୁନାହିଁ l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ବିସ୍କୁଟ ଆଦି ଜିନିଷ ମିଳେ ତ ଖାଇବୁ ନହେଲେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ l’
ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିଥିଲେ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦିନ କଟିଲା:
ଅନ୍ୟପଟେ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତରୁ ଟ୍ରେନରେ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚି ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଆଜି ସକାଳେ ନିଜ ଗାଁ ଯିବାକୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବସ ଚଳାଚଳ ଠପ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ l ଏମିତି ଜଣେ ଯୁବକ ହେଲେ ତାମିଲନାଡୁରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚେଙ୍ଗ ପିଙ୍ଗୁଆ l ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ ରାତିରେ ସେ ଟ୍ରେନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲେ l ସେ ଏହି ବନ୍ଦ ବାବଦରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ l ଆଜି ସେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ନିଜ ଗାଁ ଖମାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବସ ସେବା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପାରିନଥିଲେ l
ବରଗଡ-ଝାରସୁଗୁଡାରେ ବି ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିର ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୋକାନ, ବଜାର, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଗାଡି, ମୋଟର, ବୀମା, ବ୍ୟାଙ୍କ, ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l ତେବେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ବନ୍ଦରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା l ବରଗଡ଼ର ଶ୍ରମିକ ନେତା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାକୁଡ଼ କହିଛନ୍ତି, ‘କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଶ୍ରମିକ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ।’
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରାଞ୍ଚଳର ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକ ଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ବସ ଚଳାଚଳ, ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଇଯାଇଥିବା 49ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଫଳରେ ପରିବହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । ତେବେ ଏହି ବନ୍ଦରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସଂଗଠନର କର୍ମୀମାନେ କହିଛନ୍ତି l ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର