ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ;ବାଲେଶ୍ବରରେ କାର ଧକ୍କାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆହତ
ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ କାର ଅଟକାଇବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାର ଅଟକାଉଥିବା ବେଳେ କାର ଚାଳକ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।
Published : February 12, 2026 at 12:51 PM IST|
Updated : February 12, 2026 at 1:02 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ୧୦ଟି ଶ୍ରମିକ ଓ ସ୍ବାଧୀନ ଫେଡେରେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରାର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତର ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ସକାଳ ୬ଟାରୁ ବାଲେଶ୍ଵର ରେ ଧର୍ମଘଟର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଳ ରୋକ, ପିକେଟିଂ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ଏହି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟକୁ ବାଲେଶ୍ଵରରେ ବିଜେଡି (ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ) ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଓ ପରିବହନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ପହଁଚି ବନ୍ଦ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ କାର ଅଟକାଇବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାର ଅଟକାଉଥିବା ବେଳେ କାର ଚାଳକ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାକ ଫାଟିଯିବା ସହ ଆଣ୍ଠୁରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ କାର ନେଇ ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଜାମ କରିବା ସହିତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବାକୁ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ।
ଫଳରେ ଦଶଟା ପରେ ସହରରେ ଦୋକାନ, ବଜାର, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ଅଫିସ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାୟଚଃ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା, ଛକରେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଗାଡି ମୋଟରକୁ ପିକେଟିଂ କରିଛନ୍ତି l ତେବେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର, କ୍ଷୀର ଗାଡି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବନ୍ଦରୁ ବାଦ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କହିଛନ୍ତି l ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବାଇକ୍ ରାଲି କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ବନ୍ଦ୍ କରିଥିବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଇଟିିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର/କେନ୍ଦୁଝର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା; ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ, ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଧାରଣା