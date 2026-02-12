ETV Bharat / state

ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ;ବାଲେଶ୍ବରରେ କାର ଧକ୍କାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆହତ

ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ କାର ଅଟକାଇବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାର ଅଟକାଉଥିବା ବେଳେ କାର ଚାଳକ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।

Bharat Port hit in North Odisha
ବାଲେଶ୍ବରରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ (Etv Bharat)
Published : February 12, 2026 at 12:51 PM IST

Updated : February 12, 2026 at 1:02 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ୧୦ଟି ଶ୍ରମିକ ଓ ସ୍ବାଧୀନ ଫେଡେରେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରାର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତର ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ସକାଳ ୬ଟାରୁ ବାଲେଶ୍ଵର ରେ ଧର୍ମଘଟର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଳ ରୋକ, ପିକେଟିଂ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ଏହି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟକୁ ବାଲେଶ୍ଵରରେ ବିଜେଡି (ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ) ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଓ ପରିବହନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ପହଁଚି ବନ୍ଦ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ବାଲେଶ୍ବରରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ (Etv Bharat)

ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ କାର ଅଟକାଇବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାର ଅଟକାଉଥିବା ବେଳେ କାର ଚାଳକ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାକ ଫାଟିଯିବା ସହ ଆଣ୍ଠୁରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ କାର ନେଇ ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ (Etv Bharat)
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସିପିଆଇଏମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶିଶିର ହୁଈ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଆମର ବନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରେଡ଼ ୟୁନିଅନ, କୃଷକ ସଂଗଠନ, କ୍ଷେତ ମଜଦୂର ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ଛାଡ଼ିକି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରେନ ସକାଳେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପରେ ଆମର ଏଠି ବନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ ଅଫିସ ଦପ୍ତର ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏପରିକି ସେଲସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଭ ୟୁନିଅନ, ଏଲଆଇସି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ ୟୁନିଅନ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଆଇନର ଚାରୋଟି କୋଡ଼ ଅଣାଯାଇଛି ଏହି କୋଡ଼ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର କାଢି ନେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେପି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।"
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ (Etv Bharat)

ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଜାମ କରିବା ସହିତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବାକୁ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ।
ଫଳରେ ଦଶଟା ପରେ ସହରରେ ଦୋକାନ, ବଜାର, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ଅଫିସ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାୟଚଃ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା, ଛକରେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଗାଡି ମୋଟରକୁ ପିକେଟିଂ କରିଛନ୍ତି l ତେବେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର, କ୍ଷୀର ଗାଡି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବନ୍ଦରୁ ବାଦ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କହିଛନ୍ତି l ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବାଇକ୍ ରାଲି କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ବନ୍ଦ୍ କରିଥିବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ (Etv Bharat)

ଇଟିିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର/କେନ୍ଦୁଝର

Last Updated : February 12, 2026 at 1:02 PM IST

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

