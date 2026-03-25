ଭଞ୍ଜବିହାର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲଜି ବିଭାଗର ସଫଳତା; ସି.ଏମ୍.ଭି ଭାଇରସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଗବେଷଣାକୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଶଂସା
ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ପୁଣି ଏକ ବଡ ସଫଳତା । ପଢନ୍ତୁ, ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 25, 2026 at 7:17 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ପୁଣି ଏକ ବଡ ସଫଳତା । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଗବେଷଣାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ରହୁଥିବା ସି.ଏମ୍.ଭି ଭାଇରସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେରିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନକୁ ଆସିବା ପରେ ସି.ଏମ୍.ଭି ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରାଯିବାର ଆଶା ରହିଛି ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
କଣ ରହିଥିଲା ଏହି ଗବେଷଣା
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ବିଭାଗରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସାଇଟୋ ମେଗାଲୋ ନାମକ ଭାଇରସ୍ (CMV) ସହିତ ସିଷ୍ଟେମିକ ଲୁପସ୍ ଇରିଥେମାଟୋସସ୍ (ଲୁପସ୍)ର ଉତ୍ପତ୍ତିର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି । । ସାଧାରଣତଃ ଲୁପସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ରୋଗ । ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ରହିଥବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଶରୀରର ଚର୍ମ, ସନ୍ଧି, ବୃକକ୍ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ. ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବା ଲାଗି ଝାରଖଣ୍ଡର କୋଲହାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡ଼ଃ ଶୋଭିତ ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ମାଧବୀ ଦୁବେ ସହଯୋଗରେ କରିଥିଲେ । ଏହି ଗବେଷଣାଗତ ଅଧ୍ୟୟନଟି Lupus ନାମକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି । ଏଥିସହିତ ଲୁପସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଏହାକୁ ଲୁପସ୍ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ବୁଝିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ପ୍ରଫେସର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଫେସର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଲୁପସ୍ର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଜାତ (ଜେନେଟିକ୍) ଏବଂ ପରିବେଶ ଜନିତ କାରଣ ଏହାର ବିକାଶରେ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ପରିବେଶ ଜନିତ କାରଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭାଇରାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ହିଁ ଲୁପସ୍ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ଭାବେ ଧରାଯାଉଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଗବେଷଣାରୁ CMV (Cytomegalovirus) ଭାଇରସ୍ ଲୁପସ୍ ଉତ୍ପତ୍ତିର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି।
ଗବେଷଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ୧,୨୬୭ ଲୁପସ୍ ରୋଗୀ ଓ ୧,୪୧୭ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି
ବିଶ୍ୱର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଚୀନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ସହିତ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ଗବେଷଣା ଗତ ଅଧ୍ୟୟନର ତଥ୍ୟକୁ ଏଠିକାର ଗବେଷକମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧,୨୬୭ ଜଣ ଲୁପସ୍ ରୋଗୀ ଏବଂ ୧,୪୧୭ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଲୁପସ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତିକ କିମ୍ବା ସକ୍ରିୟ CMV ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକର ହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଲୁପସ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ CMV ର ଜନ୍ମଗତ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ୧୦ ଗୁଣା ଅଧିକ ରହିଥିଲା।
ଏପରି ଗବେଷଣାଗତ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ପରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଡ. ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, 'ଏପରି ଅଧ୍ୟୟନର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗବେଷଣାଗତ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଗବେଷଣା କଲେ CMV ଭାଇରସ୍ ଓ ଲୁପସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ବିଷୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।'
ଡା.ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା କଥା, ' ଜଣକ ଶରୀରରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାହାର କେତୋଟି ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି । ଯେମିତି, ଇମିନୋକ୍ଲୋରୀ କିମ୍ୱା ଭାଇରସର ଡି.ଏନ୍.ଏ ମେଜର କରିବା ।' ତେବେ ଓଡିଶା ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଇଭିଭି ଏବଂ ସାଇଟୋ ମେଗାଲୋ ଭାଇରସ୍ ସଂପର୍କରେ କୌଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନ ହୋଇନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତି ଶହେ ଜଣରୁ ୮୦ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିଛି ଏହି ଭାଇରସ୍
ଗବେଷଣାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଗବେଷଣାରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସୋନାଲି ପାଣି କହିଛନ୍ତି, 'ସି.ଏମ୍.ଭି ଭାଇରସର ଇନଫେକକସନ୍ ସହିତ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିବା ପରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଶହ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପାଞ୍ଚ ଶହ ଏସ୍ଓଲି ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ନମୂନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ । ସେମମାନଙ୍କ ଆଣ୍ଟି ବଡି ଲେବଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏହି ଭାଇରସର ବ୍ୟାପକତା ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ଜଣାପଡେ । କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରତି ଶହେ ଜଣରୁ ୮୦ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ରହିଥିବା କୁହାଯାଏ । ଏହି ଭାଇରସ୍ ଶରୀରରେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୂତନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇ ନ ଥାଏ । ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର, କାଶ ଏବଂ ଦେହ ପୀଡା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର
